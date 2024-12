PSG – AS Monaco. C’est officiel, Doha accueillera le Trophée des champions

La LFP a enfin entériné la date et le lieu du Trophée des champions.

Après l’annulation de l’événement initialement prévu en Chine, à Pékin, le 8 août dernier, et plusieurs semaines d’atermoiements, La Ligue de football professionnel (LFP) a enfin posé une date et un lieu au Trophée des champions de la saison 2024-2025. Il se jouera le 5 janvier prochain, à Doha, au Qatar.

Cette année, c’est le Paris SG, champion de France et vainqueur de la Coupe de France, qui défiera l’AS Monaco, vice-champion de Ligue 1, pour la 30 édition du format. Le match se déroulera au Stade 974 de Doha, une enceinte inaugurée en 2021 et ayant accueilli plusieurs matchs lors de la Coupe du Monde FIFA 2022. C’est un stade, avec une capacité commerciale de 45 000 places.

Le coup d’envoi sera donné à 19h30, heure locale (17h30 en France), et la rencontre sera retransmise en direct dans plusieurs pays, notamment par DAZN pour la France.