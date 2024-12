Adidas dévoile un nouveau ballon pour les 2 derniers matchs de janvier en C1

Adidas renouvelle son ballon pour les deux derniers matchs de la phase de groupe en Ligue des champions.

Adidas renouvelle le ballon de la Ligue des champions. Sous le nom de code « Fired Up », la nouvelle sphère sera utilisée lors de la conclusion de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2024-25, lors des matchs du 7 et du 8 janvier 2025, qui sont les derniers de la nouvelle phase de poule unique.

Nouvelle esthétique pour le ballon de la Ligue des champions

Le ballon « Fired Up » change moins sur la forme, que sur son fond esthétique, qui réinterprète le design du ballon de la phase de Ligue ,en intégrant des vagues de couleur rouge, blanche et jaune solar yellow sur un fond noir, ainsi que des étoiles entièrement blanches. Ces ballons de l’édition 2024-2025 de la C1 sont fabriqués à partir de plus de substances biologiques que les précédents modèles. Adidas utilise des fibres de maïs, de la canne à sucre, de la pulpe de bois et du caoutchou.

Un programme solidaire avec Common Goal

Par ailleurs, l’équipementier allemand s’engage à reverser 1% du produit net des ventes mondiales de ses ballons, à des initiatives visant à promouvoir un changement social durable dans les communautés défavorisées, via le programme Common Goal auquel la marque adhère.