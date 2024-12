Mbappé, Haaland, Guirassy… Qui sera le meilleur buteur en Ligue des champions selon les bookmakers ?

Avec Elring Haaland, Robert Lewandowski est le favori des bookmakers.

Tandis que se poursuit la Ligue des champions vers la fin de sa première phase, que celle de la nouvelle poule unique, un match dans le match se dispute entre les attaquants : celui qui terminera meilleur buteur du tournoi.

Haaland et Lewandowski en favoris

Chez les bookmakers, Erling Haaland et Robert Lewandowski émergent en ce moment comme les principaux favoris, tous deux cotés à 3,5. Le Norvégien de Manchester City et le Polonais du FC Barcelone représentent l’élite mondiale des attaquants, capables de faire trembler les filets à chaque match.

Harry Kane, coté à 6,0 et José Vinicius Junior, à 10,0, suivent de près. L’Anglais de Munich et le Brésilien du Real Madrid disposent d’un potentiel offensif remarquable qui pourrait bien bouleverser les pronostics. Ils sont aussi à la pointes de deux clubs qui nourrissent de très hautes ambitions dans le tournoi. Car pour gagner le trophée du « soulier d’or » de la C1, mieux vaut aller loin dans la compétition.

Mbappé n’est qu’un lointain outsider

Fait intéressant, Kylian Mbappé, à 18,0, est relégué plus loin. Le capitaine de l’équipe de France et nouvel attaquant du Real recule peu à peu dans cette hiérarchie, à mesure que s’élève les doutes à son sujet. Le Bondynois a pourtant marqué, et un joli but d’ailleurs, mardi face à l’Atalanta.

La grosse cote enfin est peu-être, Serhou Guirassy, à 12,0. L’attaquant du Borussia Dortmund, dernier finaliste en Ligue des champions, a inscrit un doublé ce mercredi, qui n’a toutefois pas suffi à son équipe pour dominer le Barça (défaite du BVB, 2-3).