Kylian Mbappé face à des fans de foot en confidences bientôt sur BeIn Sports

Kylian Mbappé bientôt en exclu sur BeIn Sports.

En ce moment sa prise de parole est rare, l’attestent les audiences de l’entretien récemment accordé et diffusé sur Canal+. Kylian Mbappé revient ce 18 décembre sur le devant de la scène médiatique, en confidences face à huit fans de football et six jeunes en situation de handicap. Mais il ne devrait pas être ici question d’introspection personnelle de l’attaquant des Bleus et du Real et d’entretiens, autour de sa situation sportive et personnelle.

Mbappé revient sur la scène médiatique pour BeIn Sports

C’est en effet un programme sous la forme d’une rencontre animée de jeux et de paroles, le temps d’une émission intitulée beUnited et animée par Florian Genton. Elle sera diffusée le mercredi 18 décembre, dans la continuité du match entre l’AS Monaco et le Paris SG, dans le cadre de la 16e journée du championnat de France de Ligue 1. Ce même jour, le Real Madrid de Kylian Mbappé, disputera à 19h la finale de la Coupe Intercontinentale.

Une émission tournée en octobre et diffusée ce 18 décembre

Point d’importance à noter : l’émission a été tournée et enregistrée au mois d’octobre, sans précision exacte de la date, mais peut-on le penser, avant le 14 du mois et son voyage en Suède qui a conduit derrière à des accusations portée dans une affaire de viol supposé, dont on apprend aujourd’hui jeudi, que le parquet suédois a décidé de clore l’instruction, en l’absence de preuves suffisantes au dossier.