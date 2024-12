Portées par le Vélodrome, les affluences de la 13e journée ont rarement été aussi élevées en Ligue 1, au cumul de tous les matchs.

Quelle intense 13e journée de la Ligue 1, saison 2024-2025. Elle le fut sur les pelouses, conclues par un bouillant affrontement de la Méditerranée entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco (2-1). Elle l’a été aussi particulièrement dans les tribunes, avec selon les estimations de L’Equipe, un total de 280 759 spectateurs.

Une moyenne particulièrement élevée pour cette 13e levée

Soit une affluence moyenne par stade des neuf rencontres au programme ce week-end, à 31 195. L’une des meilleurs de l’exercice en cours, bien supérieure aux 27 909 observés à la moyenne, depuis l’entame du championnat. C’est qu’en plus d’un OM – AS Monaco à guichets fermés au Vélodrome, aucune des affiches n’a réuni moins de 14 000 spectateurs, ce seuil étant celui de La Mosson pour Montpellier HSC – LOSC Lille.

Led affluences tirent la Ligue 1 vers le haut

Ces affluences confirment donc la tendance selon laquelle il y a de plus en plus de monde dans les stades ; d’après les chiffres de L’Equipe, l’affluence moyenne étant supérieure un peu plus d’un millier de spectateurs par match sur la saison précédente. Pour un football français qui souffre d’autres maux, c’est quand même une très bonne nouvelle.

Les affluences de la 13e journée de Ligue 1

Marseille – Monaco = 64 277

Lyon – Nice = 50 977

Paris-SG – Nantes = 47 000

Rennes – Saint-Étienne = 27 586

Toulouse – Auxerre = 23 746

Le Havre – Angers = 20 018

Reims – Lens = 18 555

Brest – Strasbourg = 14 600

Montpellier – Lille = 14 000

