Cristiano Ronaldo pose avec son nouveau bolide à 200 000€ reçu d’un sponsor

Cristiano Ronaldo a une nouvelle BMW dans le garage. Et elle ne lui a rien coûté.

Il en avait déjà l’habitude du temps de ses années passées avec le Real Madrid. A l’époque, c’est avec la marque concurrente Audi, que le club merengue était associé. Depuis peu, Al-Nassr a aussi son propre partenaire automobile, le club saoudien ayant conclu un accord avec BMW Saudi Arabia jusqu’en 2027.

Ainsi chaque joueur de l’équipe que dirige Stefano Pioli, le coach italien également concerné, a reçu un modèle personnalisé de la marque pour voiture de fonction. La remise des véhicules s’est déroulée devant le centre d’entraînement d’Al-Nassr. Cristiano Ronaldo en tête de liste pour pointer la lumière sur cet événement, avec son BMW XM Red Label, modèle premium valorisé à près de 200 000 euros.

L’un des modèles les plus puissants de la gamme pour Cristiano Ronaldo

Le modèle reçu par lee Portugais est l’un des plus puissants de la gamme, avec une motorisation hybride associant un V8 bi-turbo et un système électrique pour une puissance combinée de 550 kW. Ce SUV sportif peut atteindre les 100 km/h en seulement 3,8 secondes, tout en arborant un design distinctif avec sa grille avant métallisée rouge.

« Cette collaboration incarne les valeurs d’innovation et d’excellence partagées par BMW et Al-Nassr », a déclaré David McGoldrick, directeur général de BMW Group en Arabie Saoudite. Le constructeur ambitionne de s’étendre sur le marché saoudien, notamment via des programmes de sponsoring du sport à l’exemple de celui noué avec Al-Nassr.

Il y a quelques jours, nous évoquions le nouveau jet privé et personnalisé à 50 millions d’euros de CR7. Avec ça, le voilà bien équipé pour se déplacer en absolument toutes les circonstances!