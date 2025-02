Lionel Messi devient sponsor… de l’Inter Miami !

Avoir son nom dans la liste des sponsors du club qui vous emploie. Seul Lionel Messi peut le faire.

La collaboration entre Lionel Messi et l’Inter Miami franchit une nouvelle étape avec l’annonce du partenariat entre le club floridien et Más+ by Messi, la boisson énergisante créée par l’octuple Ballon d’Or. Cette boisson devient ainsi le fournisseur officiel d’hydratation de la franchise américaine.

Développée pour répondre aux besoins des athlètes de haut niveau comme des consommateurs quotidiens, Más+ by Messi se distingue par sa formule alliant électrolytes, vitamines, minéraux et antioxydants, tout en ne contenant qu’un gramme de sucre et dix calories par portion.

Une annonce faite dans un bon timing

Cette annonce intervient alors que l’Inter Miami poursuit sa transformation depuis l’arrivée de Messi en 2023, renforcée par le recrutement d’autres stars comme Luis Suárez, Jordi Alba et Sergio Busquets. Le timing est particulièrement bien choisi puisque le club disputera une nouvelle Leagues Cup en 2025, compétition qu’il avait remportée en 2023.

« C’est un grand honneur et une joie pour Más+ by Messi de devenir sponsor de l’Inter Miami », a déclaré l’Argentin, qui entame sa troisième saison en Floride. « Les joueurs comprennent l’importance de l’hydratation pour atteindre leurs objectifs. Désormais, tout le monde pourra bénéficier de la même hydratation, que ce soit sur le terrain, dans les tribunes ou dans la vie quotidienne », a ajouté l’ancien joueur du FC Barcelone.

Cette initiative illustre la volonté de Messi de s’investir au-delà du terrain dans le développement de l’Inter Miami, une équipe au sein de laquelle il prend de plus en plus de place, sur le terrain et au-delà.