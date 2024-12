Cristiano Ronaldo a un nouveau jet à 50 M€ personnalisé CR7

Impossible de ne pas attribuer ce jet à Cristiano Ronaldo, il porte les insignes du footballeur.

Nous vous avions parlé il y a quelques mois, du précédent jet privé à la propriété de Cristiano Ronaldo, que le footballeur portugais avait vendu, parce qu’il en voulait un plus grand. C’est chose faite, l’attaquant de Al-Nassr a troqué son Gulfstream G200 pour un Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS.

Cristiano Ronaldo a trouvé le jet plus grand qu’il espérait

En passant, il a presque doublé le nombre de places possibles à bord d’une dizaine à presque vingt ; plus ou moins selon la configuration choisie à bord. Ce nouvel appareil le voilà à l’image, repéré sur le tarmac d’un aéroport portugais.

Impossible ne pas identifier au premier coup d’oeil son propriétaire, il porte tous les signes distinctifs du quintuple Ballon d’or : son acronyme CR7, contraction de ses initiales et du 7 fétiche de son numéro de maillot, plus logo de sa célébration rendue aussi célèbre que le cri, « Siuuuuu », qui l’accompagne.

Un appareil qui avoisine les 50 millions d’euros

Ce Bombardier Global Express est un modèle né sur la fin du siècle dernier. C’est un appareil très prisé du monde des affaires qui offre l’avantage de pouvoir remplir de très longue distance, jusqu’à plus de 9 000 kilomètres. Pratique pour faire les allers/retours entre l’Europe et le Moyen Orient où il est aujourd’hui installé, avec une vitesse de vol à plus de 900 km/h.

Sorti d’usine, ce type d’avion privé vaut près de 50 millions d’euros, c’est-à-dire en gros le quart du salaire annuel du footballeur de 39 ans avec le club Al-Nassr en Arabie Saoudite, sans compter les bonus que lui octroient ses sponsors personnels.