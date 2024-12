Cristiano Ronaldo, Mané… Les salaires des joueurs de Al-Nassr en 2024-25

Cristiano Ronald peut serrer le poing, il est le footballeur le mieux payé de Al-Nassr, mais plus largement de toute la discipline.

Le club saoudien d’Al-Nassr continue d’affoler les compteurs en matière de rémunération. Pour sa 49e saison consécutive en première division, le club affiche une masse salariale record proche de 360 millions d’euros, la plus élevée de la Saudi Pro League, principalement portée par son attaquant vedette Cristiano Ronaldo.

La superstar portugaise domine largement le classement des salaires avec des émoluments annuels à près de 200 millions d’euros, soit plus de 15 millions d’euros mensuels. Loin derrière, on trouve Sadio Mané qui émarge à une quarantaine de millions d’euros par saison. Le podium est complété par la recrue Mohamed Simakan, défenseur central arrivé de Leipzig et ex du RC Strasbourg, pour 35 millions d’euros d’indemnités sur le transfert et un salaire annuel de 12 millions.

Cristiano Ronaldo pèse lourd sur la masse salariale de Al-Nassr

Le club a également misé sur la jeunesse avec l’arrivée du prodige brésilien Ângelo Gabriel (20 ans), devenu le teenager le mieux payé du championnat saoudien avec 7,5 millions d’euros par an. D’autres joueurs de renom comme Otávio (9,5 M€), Aymeric Laporte (8 M€) ou encore Marcelo Brozovic (6,5 M€) complètent cet effectif aux salaires XXL.

Une situation qui pourrait évoluer en 2025 avec la fin du contrat de Ronaldo. Sans une prolongation aux mêmes conditions, la masse salariale du club chuterait drastiquement, illustrant l’impact considérable du quintuple Ballon d’Or sur les finances du club saoudien.

Les salaires des joueurs de Al-Nassr saison 2024-25

Cristiano Ronaldo = 200 M€

Sadio Mané = 40 M€

Mohamed Simakan = 12 M€

Otávio = 9,5 M€

Aymeric Laporte = 8 M€

Wesley = 7,5 M€

Ângelo = 7,5 M€

Marcelo Brozovic = 6,5 M€

Talisca = 5 M€

Bento = 4,5 M€

Abdulrahman Ghareeb = 3,5 M€

Sultan Al-Ghannam = 2 M€

Ayman Yahya = 2 M€

Ali Lajami = 1,5 M€

Nawaf Al-Boushal = 1,2 M€

Abdullah Al-Khaibari = 1,2 M€

Abdulmajeed Al-Sulayhim = 1,2 M€

Sami Al-Najei = 1,2 M€

Nawaf Al-Aqidi = 1 M€

Salem Al-Najdi = 1 M€

Majed Qasheesh = 1 M€

Mukhtar Ali = 1 M€

Ali Al-Hassan = 1 M€