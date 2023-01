Cristiano Ronaldo a vendu son jet privé personnalisé. Et voici pourquoi…

Cristiano Ronaldo a vendu son jet privé, il va désormais pouvoir en acheter un encore plus grand.

Alors qu’il a disputé ses deux premiers matchs en championnat sous ses nouvelles couleurs avec Al-Nassr, en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo fait aussi parler de lui pour ses activités en dehors des terrains. Habitué à acheter des voitures, des montres ou encore des hôtels, cette fois-ci, le quintuple Ballon d’Or fait les gros titres pour être parvenu à vendre son jet privé personnalisé, un Gulfstream G200 qu’il possédait depuis 2015. Comme le rapporte le média espagnol ABC, l’international portugais a cédé son moyen de locomotion pour une raison simple : il souhaite en acquérir un plus grand.

Cristiano Ronaldo souhaite acheter un jet privé plus grand

La légende du Real Madrid a vendu son Gulfstream G200, modèle qui compte seulement 250 exemplaires dans le monde, à une personne dont l’identité n’a pas filtré, et pour un montant inconnu. Comme la plupart des stars, Cristiano Ronaldo est habitué à faire de longs déplacements avec ses proches, et il souhaite désormais acquérir un jet privé plus spacieux. Il faut dire que depuis 2015, année lors de laquelle il s’est offert cet appareil pour 20 millions d’euros, la famille du quintuple Ballon d’Or s’est agrandie. Depuis, la star portugaise est en couple avec sa compagne, Georgina Rodriguez. Il est également l’heureux papa de cinq enfants.

Un avion qui dispose de dix places

Cet appareil ne peut accueillir que dix personnes à bord. Ce qui est bien trop petit pour Cristiano Ronaldo dont la famille, sans compter sa mère et ses amis, est composée de sept personnes. Malgré tout, son avion était tout de même très confortable. Il possédait des fauteuils en cuir convertibles en lit d’appoints, une cuisine équipée d’un four, un micro-onde et un réfrigérateur. Et ce n’est pas tout, puisque ce jet privé dispose d’un téléphone satellite et du wifi.