Cristiano Ronaldo, son garage vaut plus de 20 M€: la liste (folle) de ses supercars

Cristiano Ronaldo possède un garage d’automobiles d’exception, que son nouveau contrat de joueur lui autorise d’élargir.

Joueur d’Al Nassr depuis décembre dernier, Cristiano Ronaldo a signé le plus gros contrat de l’histoire du foot avec le club saoudien. Lié jusqu’en 2025, il touchera au total 400 millions d’euros, de quoi s’offrir quelques nouveaux supercars. En effet, la star portugaise dispose d’un énorme garage de bolides de luxe. Celui ci est évalué à plus de 20 millions d’euros.

Trois Bugatti dans le garage de Cristiano Ronaldo

Grand passionné de voitures, Cristiano Ronaldo possède trois Bugatti dans son garage. La star portugaise enchaîne les bolides de la marque italienne. Il possède une Bugatti Veyron, une Cheyron, dont il a été l’ambassadeur, et une Centodieci. Le dernier cité est l’un des véhicules les plus chers du monde, limité à seulement dix exemplaires, et estimé aux alentours de 8 millions d’euros. Capable de monter de 0 à 100km/h en 2,4 secondes et tout juste 6 pour la faire grimper de 0 à 200 km/h.

Une Rolls Royce de plus depuis décembre dernier

Autre modèle qu’affectionne le quintuple Ballon d’Or : la Rolls Royce. L’ancienne gloire du Real Madrid possède quatre véhicules du constructeur automobile britannique dans son garage: une Rolls Royce Phantom Drophead, une Cullinan, une Ghost et la dernière en date, celle que sa compagne, Georgina Rodriguez, lui a offert à Noël, la Rolls Royce Dawn. Un cabriolet de luxe à 4 places, avec un moteur longitudinal de 12 cylindres, estimé aux alentours de 400 000 euros.

Un garage à plus de 20 millions d’euros

Cristiano Ronaldo ne compte pas d’autant de bolides que de buts marqués, mais il dispose tout de même d’une belle collection. La star portugaise possède plus d’une vingtaine voitures dans son garage . A l’époque, il l’avait ouvert aux caméras, dans le cadre d’une série réalisée sur sa compagne, Georgina Rodriguez. Parmi ses véhicules, trois Bugatti, des Rolls Royce, des Ferrari, Mercedes ou encore deux McLaren. Le total dépasse les 20 millions d’euros.

La liste des voitures dans le garage de Cristiano Ronaldo

Bugatti Centodieci = 8 millions €

Bugatti Chiron = 2,8 millions d’€

Bugatti Veyron = 1,8 million d’€

Ferrari Monza = 1,5 million €

McLaren Senna = 1,2 million €

Mercedes G-Wagon Brabus = 605 000 €

Ferrari 599 GTO = 425 000 €

Rolls Royce Phantom Drophead = 558 000 €

Rolls Royce Ghost = 500 000 €

Rolls Royce Dawn = 400 000 €

Ferrari F12 TDF = 370 000 €

Rolls Royce Cullinan = 344 000 €

Lamborghini Aventador = 337 000 €

Mercedes Benz S65 AMG = 245 00 €

Bentley Continental GT = 225 000 €

Bentley Flying Spur = 210 000 €

McLaren MP4-12C = 200 000 €

Mercedes AMG GLE 63 = 157 000 €

Range Rover Sport = 94 000 €

Chevrolet Camaro = 50 000 €