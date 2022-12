Georgina Rodriguez, son cadeau à 400 000€ offert à Cristiano Ronaldo

Le cadeau de Georgina Rodriguez à Cristiano Ronaldo fait sensation sur le web.

Comme chaque année après les fêtes de Noël, les fans de footballeurs peuvent contempler les cadeaux qu’ont reçu leurs idoles. Cette fois-ci, c’est Georgina Rodriguez, compagne de Cristiano Ronaldo, qui a décidé de mettre en avant sa famille, ainsi que le cadeau offert à son amoureux. Dans un post sur Instagram, la mannequin nous fait découvrir le nouveau bolide qu’elle a offert à son bien aimé. Il s’agit d’une Rolls Royce Dawn.

Une Rolls Royce Dawn à 400 000 euros pour Cristiano Ronaldo

En effet, le numéro 7 s’est vu offrir, par sa compagne, une Rolls Royce Dawn blanche. Un cabriolet de luxe à 4 places, avec un moteur longitudinal de 12 cylindres, des dimensions de 5,29 m de long, 1,95 m de large et 1,50 m de haut et un toit capable de s’ouvrir en seulement 20 secondes. Le tout, pour une valeur estimée aux alentours de 400 000 euros. De quoi retrouver le sourire pour Cristiano Ronaldo, après une fin de contrat à l’amiable avec Manchester United suivi d’un Mondial raté, avec une élimination en quart de finale, qu’il a terminé sur le banc des remplaçants.

Cristiano Ronaldo a un garage estimé à 15 millions d’euros

Ce n’est évidemment pas la première et seule voiture de la star portugaise. C’est un secret de polichinelle, l’ancien joueur du Real Madrid adore les véhicules. Depuis plusieurs années, l’attaquant de 38 ans collectionne les bolides de luxe. Pour preuve, il possède un garage estimé à plus de 15 millions d’euros. En novembre dernier, il avait été aperçu avec une Bugatti Centodieci. Evaluée à 8 millions d’euros, il en existe seulement 10 à travers le monde, et sans surprise, c’est l’une des voitures les plus chères qui existent. Outre sa Bugatti, on peut également retrouver une autre Rolls Royce dans son garage. En 2021, alors encore joueur de la Juventus, il avait posté une photo de lui avec le modèle Ghost du constructeur britannique. Une voiture à 500 000 euros.