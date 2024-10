Messi marche sur les  plates bandes de Ronaldo avec son nouveau business

Lionel Messi investit le monde du parfum.

A force de se concurrencer sur le rectangle vert, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne se lâche plus, même au-delà du football. Dans l’univers des affaires aussi, ils ont des intérêts communs qui les placent en concurrence : le textile, l’hôtellerie, les boissons, ou désormais le monde du parfum que le Portugais exploite depuis déjà plusieurs années, via ses produits dérivés, CR7.

Pour Messi, c’est chose nouvelle. L’Argentin vient de lancer « Messi the fragrances », une eau de parfum vendue en ligne, sur le site éponyme. « Inspiré par l’homme qui est bien plus qu’une simple icône du football, ce parfum capture l’essence de la personnalité humble mais puissante de Messi. C’est un voyage olfactif qui reflète les multiples facettes d’une légende, conçu pour évoquer les forces cachées et la confiance tranquille qui résident en chacun de nous. Un parfum qui raconte une histoire bien au-delà de ce que l’on voit », dit la fiche de présentation du produit.

Plusieurs projets d’entreprise sur les derniers mois

Lionel Messi s’est associé dans cette nouvelle aventure à l’expertise de DSM-Firmenich, un spécialiste de la chimie, des produits olfactifs ou nutritionnels. Le processus de création du premier parfum estampillé Messi a nécessité douze mois de travail. Au crépuscule de sa longue et riche carrière sportive, le septuple Ballon d’or multiplie les projets d’entreprise. Sur les six derniers mois, il a notamment créé sa propre marque de boisson hydratante et vient dernièrement de lancer sa société de production audiovisuelle.