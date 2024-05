Lionel Messi se lance dans le business de la boisson

Lionel Messi élargit le portefeuille de ses participations commerciales.

L’arrivée de Lionel Messi aux États-Unis ne répond pas seulement à des ambitions sportives. Comme l’a souligné David Beckham, co-propriétaire de l’Inter Miami, l’intégration du prodige argentin vise à remporter des titres et à booster la popularité de la MLS. Toutefois, ce déplacement s’inscrit également dans une stratégie d’expansion de ses affaires personnelles.

Lionel Messi lance la marque « Mas+ by Messi »

En quelques mois, Messi a noué des partenariats avec des géants comme Apple et est devenu l’ambassadeur de plusieurs marques, dont la bière Michelob Ultra. Désormais, il ajoute une nouvelle corde à son arc entrepreneurial avec « Mas+ by Messi », une ligne de boissons hydratantes.

Annonçant son nouveau produit, Messi a expliqué : « Ce nom a une signification particulière car il représente ma carrière et ma vie : toujours essayer de donner un peu plus et atteindre l’impossible, tout en restant positif. » Cette philosophie se retrouve dans le slogan de la marque : « Mas+ égale hydratation positive ».

Un nouveau projet extra-sportif qu’il lance à point nommé

Pour ce projet, Messi s’associe à Mark Anthony Brands, une entreprise irlandaise célèbre pour ses boissons alcoolisées comme White Claw Hard Seltzer et Mike’s Hard Lemonade. Basée à Chicago, la société est le quatrième plus grand producteur de bière aux États-Unis, avec une chaîne de production et de distribution bien établie.

Le lancement de « Mas+ by Messi » intervient à un moment propice. Selon Data Bridge Market Research relayé par Forbes, le marché des boissons hydratantes avec électrolytes a généré 1,7 milliard de dollars en 2023 et pourrait atteindre 3,26 milliards de dollars d’ici 2031. La demande est soutenue par des campagnes de marketing soulignant les bienfaits des électrolytes pour une hydratation optimale, ciblant athlètes, amateurs de fitness et personnes soucieuses de leur santé.

« Mas+ by Messi » est déjà disponible en prévente, avec une sortie officielle prévue dans environ 30 jours.