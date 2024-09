Lionel Messi lance sa boîte de production audiovisuelle

525 Rosario est le nom de la nouvelle société de production associée à Lionel Messi.

Une nouvelle corde à l’arc de Lionel Messi. Une de plus qui élargit encore la palette professionnelle du footballeur individuellement le plus titré de l’histoire de la discipline. En partenariat avec Smuggler Entertainment, le champion du monde argentin vient de lancer la société 525 Rosario, dédiée à la production de contenu audiovisuel.

Lionel Messi lance la société 525 Rosario

Cette collaboration vise à produire des programmes centrés sur le monde sportif, à travers la réalisation d’émissions, la couverture d’événements sportifs ou même la création de contenus de marques ou promotionnels pour les commanditaires et les athlètes.

« Le divertissement a toujours été une passion pour moi, que ce soit sur le terrain ou dans d’autres domaines. Je suis vraiment motivé par l’opportunité de poursuivre le projet que nous avons créé avec Smuggler Entertainment et de l’étendre encore plus pour créer du contenu et des expériences à l’échelle mondiale grâce à cette nouvelle entreprise », détaille Lionel Messi pour sa première déclaration sur le sujet.

Des bureaux entre Miami et Los Angeles

525 Rosario est une référence à la ville de Rosario où Messi est né et a grandi jusqu’au début de l’adolescence, avant qu’il ne parte pour Barcelone écrire l’histoire que l’on connait. Dans une vidéo d’annonce, Messi promet « des choses spectaculaires à venir ». » Nous souhaitons continuer à progresser dans le secteur du divertissement, en développant de nouvelles initiatives et productions à résonance mondiale grâce à une narration, une programmation et des expériences innovantes », dit encore Messi par communiqué.

Selon ESPN, 525 Rosario siègera entre Miami où joue et vit Lionel Messi et Los Angeles. La direction de la société sera confiée à l’actuel PDG de la société Smuggler Entertainment.