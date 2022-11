Cristiano Ronaldo et sa Bugatti à 8M€, les premières images

Cristiano Ronaldo est apparu au volant de sa Bugatti produite en seulement 10 exemplaires.

Depuis le temps qu’il s’en parle de cet achat par Cristiano Ronaldo, d’une Bugatti modèle Centodieci, l’une des voitures les plus chères du monde, puisqu’au tarif proche de 8 millions d’euros ; plus ou moins selon les variantes ou options choisies. La voilà désormais en images, capturées par le média portugais, Mais Futebol.

Cristiano Ronaldo repéré au volant de sa Bugatti Centodieci

L’attaquant de Manchester United (pour combien de temps encore ?) s’est présenté à son volant, au rassemblement de la sélection portugaise, précédent le départ du collectif au Mondial, au Qatar. La Centodieci succède à la Bugatti Chiron, qui elle même succède à la Veyron. Cristiano Ronaldo a éprouvé ces trois modèles, rares sur les routes, il a même en une période, prêté son image au constructeur automobile aux origines alsaciennes. Coquetterie ultime, il porte à son poignet une montre à 1 million d’euros, assortie à sa Chiron.

Un 0 à 100 km/h atteint en moins de 2,5 secondes

La Bugatti Centodieci n’est produite qu’à 10 unités dans le monde, celle de Cristiano Ronaldo est de couleur blanche, ce qui tranche avec les précédentes versions choisies en noir. Cette hypercar affiche des performances bestiales pour une automobile de série : un 0 à 100 km/h en 2,4 petites secondes et à peine 6 pour le 0 à 200 km/h. Quant à la vitesse de pointe elle approche les 380 km/h, c’est énorme mais l’engin donnerait sûrement plus, s’il n’était pas volontairement bridé.

Le bolide le plus cher dans le garage dingue de CR7

La Centodieci (qui signifie 110 en Italien) s’ajoute aux autres automobiles à la propriété du footballeur aux cinq Ballon d’or. Lequel avait ouvert les portes de son garage personnel, aux caméras d’une plateforme en ligne et les images sont folles. Au total, le seul top 10 des voitures les plus chères de Cristiano Ronaldo est estimé à plus de 15 millions d’euros.