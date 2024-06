Bellingham n°1, le nouveau classement des joueurs les plus chers sur Transfermarkt

A 180 millions d’euros, Jude Bellingham est le footballeur numéro au classement des plus valorisés de Transfermarkt. Mais il n’est pas le seul à ce niveau d’estimation.

Avant que ne débute l’Euro 2024 (14 juin) puis la Copa América en suivant (21 juin), Transfermarkt a actualisé les valeurs marchandes des joueurs des principaux championnats européens. Cette mise à jour a profondément modifié le Top 50 des joueurs les plus chers au monde, avec Jude Bellingham en tête de liste.

Bellingham et la Premier League dominent

La Premier League confirme son statut de championnat le plus bankable, avec 27 joueurs parmi les 50 les mieux valorisés, soit 54 % du classement. Ce chiffre est presque trois fois supérieur à celui de la Liga (11 joueurs) et quatre fois supérieur à celui de la Serie A (6 joueurs). La Ligue 1 n’a qu’un représentant en la personne de Kylian Mbappé, mais passé le 30 juin, il deviendra un joueur du Real Madrid.

Quatre joueurs français dans le top 50

L’Angleterre est en tête avec huit joueurs parmi les 50 plus chers, suivie par le Brésil avec six joueurs. La France n’est pas en reste avec quatre représentants : Kylian Mbappé (180 millions d’euros), Eduardo Camavinga (100 millions d’euros), Aurélien Tchouaméni (100 millions) et William Saliba (80 millions). L’Allemagne, l’Argentine, l’Espagne et le Portugal comptent également chacun quatre joueurs dans ce classement.

Sept joueurs de Manchester City et autant d’Arsenal

Manchester City et Arsenal dominent ce classement avec sept joueurs chacun. Les Sky Blues de Manchester City incluent des talents comme Erling Haaland (180 millions d’euros) et Phil Foden (150 millions), tandis que les Gunners d’Arsenal sont représentés par Bukayo Saka (140 millions d’euros) et Declan Rice (120 millions). Le Real Madrid suit de près avec six joueurs, incluant Jude Bellingham (180 millions) et Vinicius Junior (180 millions).

Le nouveau top 10 des joueurs les plus chers sur Transfermarkt

1. Jude Bellingham (Real Madrid) = 180 M€

2. Erling Haaland (Manchester City) = 180 M€

3. Kylian Mbappé (PSG) = 180 M€

4. Vinicius Junior (Real Madrid) = 180 M€

5. Phil Foden (Manchester City) = 150 M€

6. Bukayo Saka (Arsenal) = 140 millions €

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) – 130 millions €

Jamal Musiala (Bayern Munich) – 120 millions €

Declan Rice (Arsenal) – 120 millions €

Rodri (Manchester City) – 120 millions €

Federico Valverde (Real Madrid) – 120 millions €