OM. Transfermarkt, CIES… Combien vaut désormais Mason Greenwood sur le mercato ?

Mason Greenwood est en forme depuis qu’il a rejoint l’Olympique de Marseille et ça se confirme sur sa valorisation sur le mercato.

Il semble naturel que Mason Greenwood suscite des convoitises. Enfant terrible du football anglais, mis au ban des suiveurs de la Premier League et de son club formateur Manchester United, il se rachète une conduite sportive et morale avec l’Olympique de Marseille. Celui que personne ne voulait à la suite des terribles faits de violence rapportés sur sa compagne en 2022, fait aujourd’hui parler les pieds autrement que les poings, avec une forme de réussite statistique : il est avec 14 réalisations le meilleur buteur de son équipe.

Ses performances lui vaudraient l’intérêt du Paris SG, d’après une information venue d’Espagne et du site Fichajes.net qui évoque une offre de 75 millions d’euros. C’est presque trois fois le montant de l’indemnité payée (26 M€) par l’Olympique de Marseille pour le recruter au cours de l’été dernier, depuis Manchester United. Mais il y a dans l’opération, une clause qui serait de 50% à la revente, au bénéfice des Red Devils.

Il est le joueur le plus cher du collectif de l’OM

A 75 millions d’euros, l’OM n’en serait donc que modérément gagnant. Ça n’en reste pas moins plus élevé que l’estimation de la valorisation du joueur, en ce mois de février 2025. Celle qui équivaut au quatre saisons et demi qu’il reste au contrat de l’ailier anglais de 23 ans, signé jusqu’en 2029. La fourchette est large dans son cas. Transfermarkt le valorise à 35 millions d’euros, Football Transfers, à 43,5 millions d’euros et l’Observatoire du football (CIES), entre 43 et 60 millions d’euros.

Deux choses rapprochent ces trois analyses : d’une part que Mason Greeewood est en période de progression sportive et marchande et il est présentement le joueur le plus bankable du collectif de Roberto De Zerbi. Nul doute que s’il termine la saison sur le même rythme qu’actuellement, il sera l’objet de l’intérêts d’autres équipes que celle du Paris SG. A voir si l’Olympique de Marseille, si le club retrouve la Ligue des champions, parviendra à le conserver dans son équipe. Le joueur semble s’y épanouir pleinement.