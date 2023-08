Ce que rapporte la Ligue des champions 2023-24. Le détail des primes

Toutes les primes à gagner en Ligue des champions, saison 2023-2024.

Un peu plus de 2 milliards d’euros, c’est la part totale que distribuera l’UEFA aux équipes qualifiées en Ligue des champions, cette saison 2023-2024. Ces primes sont versées en fonction des recettes générées par l’association européenne du football et comme les précédentes éditions, la répartition finale s’effectuera selon quatre critères : la prime de participation, les montants fixes, le classement au coefficient et la part de marché.

L’UEFA versera plus de 2 milliards de primes aux équipes de la Ligue des champions

Selon les chiffres officiels que Sportune a consulté, les montants fixes et le classement au coefficient sont les deux principaux postes de la redistribution aux clubs ; le premier est fonction des résultats obtenus dans la compétition, l’autre dépend des performances européennes, sur les dix dernières saisons. Ainsi, meilleur est le club sur la décennie, plus grosse est sa prime sachant qu’une part vaut 1,137 millions d’euros, soit pour le mieux classé 32 fois ce montant qui équivaut à 36,384 millions d’euros. Au jour pour nous d’écrire ces lignes, le Real Madrid est en tête, devant le Bayern Munich et le FC Barcelone.

Le PSG et le RC Lens qualifiés pour la saison 2023-2024 en C1

La part fixe est commune aux 32 équipes engagées dans phase de groupes. Elle est de 15,64 millions d’euros. Quant à la part de marché, elle est fonction des droits TV et versée « proportionnellement à la valeur de chaque marché TV des clubs ». Elle est calquée sur le nombre de clubs d’un même pays, comprendre que plus une nation a d’équipes qualifiées moins la prime de chacun est élevée.

La France a deux formations en lice dans cette Ligue des champions 2023-2024 que sont le Paris Saint-Germain et le RC Lens. Au classement UEFA sur dix ans, le PSG est ce jour classé sixième et le RCL est 151e.

Le détail des primes de la Ligue des champions 2023-2024

Primes de participation (total de 500,5 M€)

15,64 million d’euros

Montants fixes (600,6 M€)

Victoire en phase groupes = 2,8 M€

Match nul = 0,93 M€

Huitième de finale = 9,6 M€

Quart de finale = 10,6 M€

Demi-finale = 12,5 M€

Finalistes = 15,5 M€

Vainqueur = 4,5 M€

Classement au coefficient (600,6 M€)

1 part = 1,137 M€ soit :

32e : 1,137 x 1 = 1,137 M€

31e : 1,137 x 2 = 2,274 M€

30e : 1,137 x 3 = 3,411 M€

…

2e : 1,137 x 31 = 35,247 M€

1er : 1,137 x 32 = 36,384 M€

Parts de marché (300,3 M€)

Le montant disponible sera distribué proportionnellement à la valeur de chaque marché TV des clubs participant à la Ligue des champions.