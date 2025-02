OM – RC Lens sera sur BeIn Sports

Le match entre l’OM et le RC Lens en Ligue 1 sera sur BeIn Sports

Premier match programmé de la 25e journée de Ligue 1, l’affiche entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens se jouera le samedi 8 mars à 17 heures. La rencontre sera diffusée en exclusivité sur beIn Sports 1.

Ce duel entre deux prétendants aux places européennes promet d’être l’une des attractions de cette journée de championnat. Le diffuseur qatari s’offre ainsi une belle affiche, opposant deux équipes au jeu offensif et aux supporters passionnés.

Les autres matchs de la 25e journée sont à programmer

Les autres matchs de cette 25e journée de Ligue 1 n’ont pas encore été programmés. Leur planification dépendra notamment du calendrier des compétitions européennes, et plus précisément des huitièmes de finale des coupes d’Europe. L’annonce du calendrier complet devrait intervenir au plus tard le 22 février, une fois connu le programme des rencontres de l’UEFA.

Cette programmation anticipée permet aux deux clubs et à leurs supporters d’organiser au mieux ce rendez-vous crucial pour la suite de la saison.