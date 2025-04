Remco Evenepoel pour favori à la Flèche Wallonne 2025.

Ce mercredi 23 avril, les projecteurs seront braqués sur la Belgique pour l’un des rendez-vous les plus emblématiques du calendrier cycliste. Deux courses, deux Mur de Huy à gravir et un double enjeu sportif, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Une des classiques flandriennes particulièrement convoitée des cadors du peloton. Flèche Wallonne 2025 en direct streaming est proposé en clair sur France 3 ou sur Eurosport pour les abonnés. Rendez-vous dès 14h30.

Suivez Flèche Wallonne 2025 en direct streaming

Flèche Wallonne 2025 en direct streaming est sur France 3 en clair pour tous

Cette 89e édition masculine et la 28e version féminine s’annoncent particulièrement disputées. Chez les hommes, le duel attendu entre le champion du monde en titre et son rival belge promet un final explosif. Côté féminin, la grande curiosité vient du retour en compétition d’Anna van der Breggen, recordwoman de victoires sur l’épreuve, qui remet un dossard après une pause sportive.

Le départ des hommes est donné à 11h35 depuis Ciney, pour une arrivée estimée entre 16h08 et 16h35 sur les pentes abruptes du Mur de Huy. Les femmes, elles, s’élanceront à 14h10 de Huy, avec une arrivée prévue entre 17h44 et 18h09.

Une des classiques flandriennes que se disputent les meilleurs

Pour les amateurs de cyclisme, la couverture télévisée permettra de suivre les deux épreuves en direct. Eurosport Max assurera la diffusion dès 12h45 pour la course masculine, relayée ensuite par Eurosport 2 à 14h30 et France 3 à partir de 14h35. La course féminine sera à suivre sur France 3 dès 14h35, puis sur Eurosport 2 à partir de 16h55. Du côté des coureurs engagés, les deux grands favoris sont Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Julian Alaphilippe, côté français, aura peut-être une carte à jouer.

Entre histoire, stratégie et intensité, la Flèche Wallonne conserve son statut de classique de printemps incontournable. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés du peloton.