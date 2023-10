PSG: Les primes déjà gagnées en Ligue des champions 2023-2024

Grâce à sa victoire sur l’AC Milan, le PSG gonfle son total des primes gagnées en Ligue des champions.

Une victoire, large (3-0), sur l’AC Milan et la première place de sa poule avec 6 points, le PSG boucle la première moitié de la phase de groupes de la Ligue des champions en ballotage plutôt favorable, dans son difficile groupe F, devant le Borussia Dortmund et Newcastle à 4 points et l’AC Milan à 2 points. Sportivement, la compétition est plutôt bonne, financièrement elle l’est également.

Deux victoires en trois matchs de phase de groupes pour le PSG

Car selon nos calculs à Sportune, sur la base de la répartition fixée par l’UEFA pour cette saison 2023-2024, le Paris Saint-Germain a déjà gagné près de 85 millions d’euros depuis l’entame de son tournoi. Cela, à l’addition de la prime à participation commune aux 32 clubs, des bonus à la performance en phase de groupe (deux victoires primées 2,8 millions d’euros chacune), de son classement au coefficient sur les dix saisons révolues du club en coupe d’Europe et du marketpool.

Un prochain versement de l’UEFA à percevoir sous peu

Seule cette dernière part des droits de l’audiovisuel est une estimation, sachant que sur un prize pool total proche de 60 millions d’euros pour les deux clubs français engagés (le RC Lens avec Paris), 55% doit revenir au PSG en tant que champion de France en titre. Après avoir déjà perçu de l’UEFA la part de son classement au coefficient et 14,8 millions d’euros sur les 15,64 M€ de sa prime de participation, le club recevra très bientôt un peu plus de 20 millions d’euros de l’organisateur de la Ligue des champions, que nous vous détaillerons le moment venu.

Les primes déjà gagnées par le Paris SG en Ligue des champions

Primes de participation = 15,64 M€

Prime de résultats = 5,6 M€

Classement au coefficient = 30,7 M€

Marketpool = 33 M€

Total = 84,94 M€