ASSE: Quel sera le budget du club pour son retour en Ligue 1 ?

Nouveau propriétaire, nouvelles ambitions pour l’ASSE ?

L’AS Saint-Etienne a officiellement changé de propriétaire ce lundi, tel qu’annoncé par le club dans l’après-midi. Le groupe Kilmer Sports en devient le nouvel actionnaire, l’ancien dirigeant d’Arsenal et de l’AC Mila, Ivan Gazidis en devient le président opérationnel et l’homme d’affaires canadien, Larry Tanenbaum, la caution financière.

Un milliardaire officiellement à la tête de l’ASSE

Forcément qu’avec la 1366e fortune de la planète en 2024, qui pèse 2,5 milliards de dollars selon Forbes, l’ambition devient grande du coté des fans et suiveurs du club stéphanois. Le football français sait quand même avec le Stade Rennais qu’avoir l’une des personnalités les plus riches du monde à la tête d’un club (en l’espèce la 69e pour la famille Pinault), n’augure pas forcément de gagner chaque année le championnat, voire la Ligue des champions.

C’est néanmoins un bon indicateur est l’assurance a priori d’une forme de solidité financière. Elle devrait s’épaissir dans le futur car à court terme est annoncé par la presse régionale, Le Dauphiné Libéré ou Ouest France, un budget de l’ordre de 50 à 60 millions d’euros pour accompagner le retour du club dans l’élite. C’est-à-dire deux fois environ pour couvrir la saison de Ligue 2, la dernière du club à ce niveau.

Le budget des Verts devrait doubler avec le retour en Ligue 1

Mais à l’échelle de l’élite du football français, cela n’autorise rien de plus que de raisonnablement jouer le maintien, c’est en effet l’équivalent proche du budgets de club comme le Toulouse FC ou Montpellier (50 M€), voire Strasbourg dans une fourchette plus haute de 65 M€ en prévisionnel de début de saison. Il y a évidemment toujours des exceptions, à l’exemple de Brest, à 48 millions d’euros de budget initial et une place finale sur le podium du championnat, ou à l’inverse, comme Lorient qui n’imaginait pas avec 70 millions de prévisionnel tomber à l’étage inférieur.