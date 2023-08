Ligue 2: Les budgets de la saison 2023-2024

Sur la grille de départ de la Ligue 2, toutes les équipes ne partent pas avec les mêmes facilités.

Après tout un été d’atermoiements à la fois du côté de Bordeaux, Rodez, Annecy et de Sochaux, la Ligue 2 a enfin trouvé sa configuration idoine, finalement sans le club doubiste et avec celui de la Savoie, pour en profiter. Vingt club sont en compétition pour la dernière fois, car à l’issue de cette saison 2023-2024, quatre d’entre eux descendront en National, pour réduire le championnat à 18 équipes.

Un écart de 1 à 7 sur les budgets des clubs de la Ligue 2

Plus que jamais, les places sont chères. Et toutes les équipes ne sont pas nanties de moyens égaux. Question budgets prévisionnels, elles pèsent au cumul des vingt, 300 millions d’euros selon les données et estimations de Sportune. Soit une moyenne par club à 15 millions d’euros, comme l’équivalent du Valenciennes FC. Mais cette saison 2023-2024 particulièrement, les écarts entre les extrêmes – les Girondins de Bordeaux au sommet et le promu Concarneau à l’opposé – sont conséquents. Du simple au septuple.

L’inégale répartition de la régie commerciale de la LFP

L’apport de la nouvelle régie commerciale de la Ligue de football professionnel, CVC, est une source d’explication car les équipes de l’élite, à commencer par les quatre qui en sont reléguées (Angers, Ajaccio, Troyes et Auxerre), en ont tiré plus largement les bénéfices. Réduire à 18 le nombre des clubs permettra dans le futur d’augmenter pour les pensionnaires du championnat, la manne des droits de l’audiovisuel.

Des affluences records en Ligue 2 la saison dernière

Cela devant normalement se conjuguer à l’intérêt croissant des spectateurs français pour l’antichambre de l’élite. La Ligue 2 a enregistré la saison dernière des affluences records dans les stades, avec pas moins de 123 matchs disputés devant 10 000 spectateurs et plus. Suffit-il qu’à cette hausse des audiences, dans les écrins et devant les écrans de la télé, s’accompagne l’augmentation des recettes du sponsoring et le championnat gagnera en attractivité sportive et financière.

Le FC Sochaux l’exemple à ne surtout pas suivre

Une condition néanmoins à cela, que les clubs veillent à la juste gestion de leurs économies respectives. Au bilan de la saison 2022, le dernier officiellement connu, près de la moitié des équipes du championnat (8 sur les 20) étaient déficitaires. Au premiers rangs desquelles le FC Sochaux, à plus de 8 millions d’euros. L’on sait aujourd’hui ce qu’il est advenu des Lionceaux…

Classement des budgets de la Ligue 2 cette saison 2023-2024

Club Budget 2023-2024 Girondins de Bordeaux 42 M€ Angers SCO 33 M€ Saint-Etienne 27 M€ Paris FC 24 M€