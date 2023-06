Les affluences officielles en Ligue 2 2022-23 selon la LFP

C’est à Geoffroy-Guichard que les affluences ont été les plus fortes en Ligue 2, cette saison 2022-2023.

Dans la même veine que la Ligue 1 qui s’est achevée par des chiffres historiquement records, la saison 2022-2023 de la Ligue 2 a été marquée par des affluences remarquables dans les stades. Au cours des 38 journées de championnat, plus de 3,24 millions de spectateurs ont assisté aux 373 matchs disputés, ce qui représente une augmentation de 59% par rapport à la saison précédente.

123 matchs de Ligue 2 ont passé la barre des 10 000 spectateurs

Avec une moyenne de 8 680 spectateurs par match comme l’équivalent de l’EA Guingamp au Roudourou, la Ligue 2 a atteint le plus haut niveau d’affluence moyen de son histoire, témoignant de l’intérêt croissant pour le football français dans tout le pays. Ainsi, 123 matchs ont attiré plus de 10 000 spectateurs, soit une nette augmentation par rapport aux 40 matchs de la saison 2021-2022 précédente. Le Havre AC, sacré champion de la Ligue 2 BKT, a enregistré la plus forte progression en termes d’affluence, avec une augmentation de 111 % d’un exercice à l’autre.

L’ASSE numéro un sur les affluences de la Ligue 2022-2023

Aux extrêmes, l’ASSE remporte le match des affluences avec une moyenne de 22 318 spectateurs par rencontre, en dominant aussi sur les audiences enregistrées par les diffuseurs de la télévision et en présence dans les parcages adverses, à tout le moins à-mi saison, d’après les chiffres alors partagés par la Ligue des football professionnel. A l’inverse, c’est le Rodez Aveyron Football qui affiche le nombre le plus faible, dans son stade Paul-Lignon toutefois en plein chantier de rénovation.