Classement des affluences en parcages adverses en Ligue 2

Malgré la saison sportivement compliquée, les supporters de l’ASSE sont nombreux à se déplacer en même temps que leur équipe favorite.

À mi-saison, il est temps de tirer un premier bilan des affluences en parcages adverses en Ligue 2. Les fans de football se déplacent plus cette saison que lors de l’exercice précédent. Un constat que dresse la LFP, valable aussi bien pour la Ligue 1 que pour sa petite sœur de l’échelon inférieur. Avec une hausse de 92% pour un total de 22 341 visiteurs et une moyenne de 128 supporters adverses qui se déplacent lors de chaque rencontre, la deuxième division établit un record. L’ASSE et les Girondins de Bordeaux sont les clubs les plus suivis. Le FC Metz occupe, quant à lui, la neuvième place.

ASSE et FCGB dominent le classement des parcages adverses

Relégués en Ligue 2, l’ASSE et les Girondins de Bordeaux ne vivent pas la même saison. Le club stéphanois est actuellement 18ème du classement, tandis que les Bordelais sont à la troisième place et visent la montée en Ligue 1. Toutefois, et malgré leur première partie de saison difficile, les Verts sont les plus suivis par leurs supporters. 5391 supporters stéphanois se sont déplacés pour soutenir leur équipe lorsqu’elle jouait à l’extérieur. Les Bordelais, qui pointent au deuxième rang, sont également très soutenus, avec 2664 fans qui ont donné de la voix dans les parcages visiteurs.

Trois clubs représentent près de la moitié de l’affluence des parcages visiteurs

L’ASSE, les Girondins de Bordeaux et le Stade Malherbe de Caen sont les trois clubs les plus suivis par leurs supporters en parcages visiteurs. À eux trois, ils représentent 47% des espaces extérieurs, soit 10 525 fans. Autre particularité, les Verts sont les seuls relégables à figurer dans le top 5 de ce classement. Pour trouver trace des trois autres entités actuellement dans la zone rouge, il faut remonter beaucoup plus loin. Dijon, Rodez et Niort occupent respectivement la 10ème, 14ème et 18ème place du classement des affluences visiteurs.

Classement des affluences dans les parcages adverses en Ligue 2