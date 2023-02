Classement des affluences dans les parcages adverses en Ligue 1

Le RC Lens est le club le plus soutenu en Ligue 1, quand il se déplace.

Un cumul de 58 346, pour une moyenne de 324 supporters par parcage visiteur dans les stades de la Ligue 1, saison 2022-2023, ce sont les chiffres que partage la Ligue de football professionnel (LFP) ce mardi, en évoquant la hausse manifeste, observée d’un exercice à un autre (+ 36% sur 2021-2022). Neuf clubs et presque dix avec le FC Nantes (à 322), sont à la moyenne. Et le RC Lens, l’OM et le PSG, au sommet.

Dominateurs sur les affluences, l’OM, le RC Lens et le PSG le sont aussi à l’extérieur

Il y a clairement corrélation entre l’enjeu sportif du haut du classement, et l’intérêt des fans à se mobiliser pour leur équipe, quand elle est en déplacement. Le promu AJ Auxerre profite lui aussi d’un très fort engouement loin de ses terres, alors que le club ne remplit « que » 87% de son stade à domicile. C’est moins qu’au Parc des Princes (99%), à Bollaert (98%), ou au Vélodrome (94%).

Le singulier cas de l’AS Monaco, soutenue à l’extérieur mais peu chez elle

Pour principale singularité de ce classement, il y a l’AS Monaco car le club princier affiche la plus faible affluence de Ligue 1, sur sa pelouse de Louis II, mais il a partout des soutiens quand il se déplace et il est même le cinquième, au parcage des visiteurs. A eux 5, le RC Lens, l’Olympique de Marseille, le Paris SInt-Germain, l’AJ Auxerre et l’AS Monaco pèse 50% du total des affluences à l’extérieur observées en Ligue 1.

