Affluences et taux d’occupations en Ligue 1 selon la LFP

C’est à l’Orange Vélodrome de Marseille que les affluences sont les plus élevées cette saison 2022-2023.

Des chiffres qui font plaisir à l’ensemble du football français, que celui des affluences de la saison 2022-2023 en cours, en Ligue 1. La Ligue de football professionnel (LFP) vient en effet de communiquer les résultats de la première moitié de l’exercice et ils sont excellents puisque 4,5 millions de supporters ont franchi les portes des enceintes de l’élite du foot anglais. Soit une moyenne de 23 773 spectateurs par match, sur les 190 rencontres. C’est l’équivalent du promu TFC. Et l’OM qui mène en nombre, au stade Vélodrome.

L’OM devant le PSG, l’OL et le RC Lens en nombre de spectateurs

Ils sont plus de 60 000 en moyenne cette saison, à se rendre dans l’écrin du club phocéen. Le taux d’occupation a été rarement aussi élevé à Marseille, puisqu’il est de 94%. Le Stade Rennais l’égale et seuls le PSG (99%), le RC Lens (97%) et le RC Strasbourg (97%) font mieux. A l’inverse, les stades Louis II de l’AS Monaco et le stade de l’Aube de l’ESTAC Troyes sonnent beaucoup plus creux, avec moins d’une place en tribunes sur deux occupées, les soirs de matchs de Ligue 1, à domicile.

Des affluences et taux de remplissage plus élevés que les dernières saisons en Ligue 1

A l’ensemble des équipes, le taux de remplissage atteint les 81%, il est de onze points supérieur à la saison précédente et 7 sur l’exercice 2019-2020. Avec 63 416 spectateurs au vélodrome ce jour-là, l’opposition de l’OM et de l’AC Ajaccio a été la rencontre la plus suivie de cette première moitié de la Ligue 1, 2022-2023.

Affluences et taux d’occupations en Ligue 1 selon les chiffres de la LFP