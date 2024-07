Tour de France 2024: Ordre de passage et marques, le dispositif de la caravane

Avec 11 véhicules, Leclerc a le plus dispositif parmi les marques présentes sur le Tour de France 2024. – @ASO/Aurélien Vialatte

Avec l’entrée de la course sur le territoire national, la caravane du Tour de France 2024 débute sa Grande boucle dans sa configuration principale. A savoir cette année 34 marques soit deux de plus que l’édition 2023 et 151 véhicules (+ 6 sur un an) au total. Quatre marques sont nouvelles : Mondial Relay, La Vache qui rit, Biofreeze et Ibis style budget, qui remplace numériquement Logis hôtel.

Quatre marques et six véhicules en plus sur le Tour de France 2024

Le dispositif de passage ne change pas pour les premiers, que sont toujours les sept véhicules de la banque LCL, en tant que partenaire majeur présent sur le maillot jaune, et les derniers Orangina, présent depuis l’année dernière et au nombre de quatre sur ce Tour de France.

C’est Leclerc (également partenaire associé au maillot à pois du meilleur grimpeur), qui compte le plus gros déploiement de force, entre véhicules légers et chars il y en a 11, dont le très populaire melon (qui compte un nouveau pilote choisi parmi les candidats nombreux) et deux nouveaux à découvrir : la cerise et le poireau. La caravane nécessite une très grande organisation, nourrit par toutes les années d’expérience des marques et de l’organisateur ASO.

Elle mobilise plus de 500 personnes quotidiennement entre pilotes, distributeurs de goodies et autre responsables de la sécurité le long des étapes parcourues.

Le dispositif et l’ordre de passage de la caravane du Tour de France 2024