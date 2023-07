32 marques, 145 véhicules, le dispositif de la caravane du Tour de France 2023

Le dispositif complet de la caravane du Tour de France 2023.

Elles sont trente-deux, les marques à voir au coeur de la caravane publicitaire du Tour de France 2023. Trente-deux, à compter du passage de la course en France, car depuis l’Espagne, le dispositif sera réduit, certains n’ayant pas d’intérêt à communiquer de l’autre côté des Pyrénées. Pour compléter, deux médias basques se grefferont au dispositif : la radio télévision EITB sur les étapes 1,2 et 3 et le quotidien régional Berria, sur la 3e étape.

Un dispositif qui diffère entre l’Espagne et l’arrivée sur les étapes françaises

Autre particularité que Lastminute.com qui aura une présence sur les 3 premières et la dernière étape. Le reste est plus classique. Avec, comme chaque année la banque LCL en ouverture de cortège. Privilège accordé au sponsors qui paie le plus cher. Derrière les chars au lion, les places sont plus aléatoires. Le dispositif se découpe en quatre niveau de huit marques. Au total, 145 véhicules, voitures, chars ou autres quads défileront devant le public massé sur le bord des routes.

De nouvelles marques au coeur de la caravane du Tour de France 2023

Dans la liste, des marques sont nouvelles comme le réseau social chinois Tiktok, la boisson Orangina ou la maison d’édition, Quelle histoire. Pour d’autres, ce sont les chars qui évoluent ou parfois les goodies distribués. Ceux que les spectateurs attendent, pour beaucoup au moins autant que les coureurs intercalés une grosse heure derrière.