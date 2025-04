AS Monaco – OM. Prédictions du sommet selon les bookmakers

L’AS Monaco reçoit l’OM pour le match choc de la 29e journée de Ligue 1.

Le choc de la 29e journée de Ligue 1 entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille s’annonce déterminant dans la course au podium. Alors que les Monégasques occupent la deuxième place du championnat et que l’OM, troisième, reste sur une victoire à l’aller (2-1), les bookmakers ont établi leurs cotes pour ce duel des Méditerranéens.

Assez logiquement, les opérateurs sportifs accordent leur confiance au club de la Principauté pour ce match au stade Louis-II. Monaco est donné favori avec une cote de 1,92, soit une probabilité implicite de 49%. Le match nul est coté à 4,00 (23% de chances), tandis qu’une victoire marseillaise s’affiche à 3,42.

Dans la catégorie des scores exacts, les bookmakers privilégient toutefois un match serré avec des buts de part et d’autre. Le match nul 1-1 apparaît comme le résultat le plus probable avec une cote de 7,25, suivi par le 2-2 (10,20) et une victoire 1-2 de l’OM (10,80). Le scénario d’un succès monégasque par 1-0 arrive en quatrième position des pronostics (11,20).

Biereth face à Greenwood pour le match dans le match

Concernant les buteurs potentiels, Mika Biereth se détache comme la principale menace monégasque avec une cote de 2,18 pour marquer à tout moment, devant son coéquipier Folarin Balogun (2,35). Dans le camp marseillais, c’est Mason Greenwood qui est pressenti comme le danger numéro un (cote de 2,90), suivi par Faris Moumbagna (3,50) et Amine Gouiri (3,55).

Les bookmakers anticipent donc un match dominé par l’AS Monaco, mais l’histoire récente entre les deux équipes et les enjeux de cette rencontre pourraient réserver bien des surprises dans ce duel crucial pour les places européennes.