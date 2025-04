Primes du Tour du Pays basque 2025, combien gagnent les vainqueurs ?

Julian Alaphilippe est l’un des coureurs engagés sur le Tour du Pays basque 2025.

Alors que la troisième étape du Tour du Pays basque 2025 se déroule ce mercredi 9 avril, avec son lot de batailles dans les côtes escarpées de cette région montagneuse, la course se poursuit jusqu’au 12 avril à travers un parcours exigeant, taillé pour les grimpeurs et les puncheurs.

Un prize money total de 99 000 euros

Au-delà de l’enjeu sportif, cette épreuve du calendrier World Tour propose une enveloppe financière attractive pour les coureurs et leurs équipes. L’organisation a doté l’édition 2025 d’une enveloppe globale de 99 000 euros, répartie entre les différents classements et résultats d’étapes.

Le vainqueur final du classement général empochera un chèque de 12 000 euros, une somme conséquente pour une course d’une semaine. Son dauphin recevra 6 000 euros, tandis que la troisième marche du podium sera récompensée de 3 000 euros. La prime diminue ensuite progressivement jusqu’à 300 euros pour les coureurs classés de la 10e à la 20e place.

4 000 euros la victoire d’étape

Chaque victoire d’étape rapporte quant à elle 4 000 euros au vainqueur, 2 000 euros au deuxième et 1 000 euros au troisième. Là encore, les vingt premiers de chaque étape sont récompensés, avec une échelle descendante jusqu’à 100 euros pour les coureurs classés de la 10e à la 20e position. Les classements annexes ne sont pas oubliés : le maillot de meilleur grimpeur, le maillot du classement par points et celui du meilleur jeune rapportent chacun 2 000 euros à leur vainqueur respectif.

Cette répartition des primes, plus généreuse que dans certaines courses du même niveau, reflète l’importance et le prestige de cette épreuve dans le paysage cycliste international. Si les montants restent modestes comparés aux grands tours (Tour de France, Giro, Vuelta), ils témoignent néanmoins de l’attrait croissant de cette course printanière qui attire chaque année un plateau de qualité.

Les primes du Tour du Pays basque 2025

Classement général :

1er = 12 000 €

2e = 6 000 €

3e = 3 000 €

4e = 1 500 €

5e = 1 400 €

6e = 900 €

7e = 900 €

8e = 600 €

9e = 600 €

10e = 300 €

11e = 300 €

12e = 300 €

13e = 300 €

14e = 300 €

15e = 300 €

16e = 300 €

17e = 300 €

18e = 300 €

19e = 300 €

20e = 300 €

Classement par étape :

1er = 4 000 €

2e = 2 000 €

3e = 1 000 €

4e = 500 €

5e = 400 €

6e = 300 €

7e = 300 €

8e = 200 €

9e = 200 €

10e = 100 €

11e = 100 €

12e = 100 €

13e = 100 €

14e = 100 €

15e = 100 €

16e = 100 €

17e = 100 €

18e = 100 €

19e = 100 €

20e = 100 €

Classement par points :

1er = 2 000 €

Classement du meilleur grimpeur (KOM) :

1er = 2 000 €

Classement du meilleur jeune :

1er = 2 000 €