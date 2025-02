LeBron James, Wembanyama. Les joueurs NBA qui vendent le plus de maillots à leur nom cette saison

Niveau merchandising aussi Victor Wembanyama joue dans la cours des plus grand.

Les légendes vivantes de la NBA continuent de faire rêver les fans. Alors qu’ils s’affrontaient cette nuit avec leurs franchises respectives, Stephen Curry (Golden State Warriors) et LeBron James (Los Angeles Lakers) dominent le classement des ventes de maillots sur la première moitié de la saison 2024-25, confirmant leur statut d’icônes du basket mondial.

Wembanyama dans le top 5 et premier joueur non-américain classé

Le meneur des Warriors, âgé de 36 ans et récemment sélectionné pour son 11e All-Star Game, devance son rival de toujours, LeBron James, 40 ans, qui participera lui à son 21e All-Star Game consécutif. Le top 5 est complété par Jayson Tatum (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks) et le Français Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), par ailleurs le premier joueur étranger classé.

The NBA’s top-selling jerseys list… based on https://t.co/I0ypSvyXUQ sales from the first half of the 2024-25 season! pic.twitter.com/HMVMTULxJt — NBA (@NBA) January 24, 2025

Les Celtics dominent les ventes de maillots pour les franchises

Côté merchandising par équipe, ce sont les champions en titre, les Boston Celtics, qui arrivent en tête des ventes sur NBAStore.com. Ils sont suivis par les Lakers, les Knicks, les Warriors et les Chicago Bulls. Fait notable, les deux meilleures équipes de la saison régulière, Oklahoma City et Cleveland, ne placent leurs stars respectives, Shai Gilgeous-Alexander et Donovan Mitchell, qu’aux 11e et 15e rangs des ventes individuelles.

Cette hiérarchie des ventes illustre que la popularité d’un joueur ne dépend pas uniquement de ses performances actuelles.