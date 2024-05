Alerte job: Qui veut conduire le melon Leclerc sur le Tour de France 2024 ?

Il y a un poste à pourvoir au volant du melon Leclerc sur le Tour de France.

C’est l’un des véhicules les plus célèbres de la caravane du Tour de France, popularisé comme un même devenu culte sur les Internet. Le distributeur français Leclerc, partenaire majeur de l’événement, recherche le ou la pilote du véhicule star de sa caravane publicitaire : le melon. Depuis son arrivée en 2019, le melon Leclerc est devenu l’un des emblèmes de la course.

Le célèbre melon de la caravane Leclerc cherche un(e) pilote

Le Tour de France 2024, la 111ème édition de cet événement légendaire, débutera le 29 juin à Florence en Italie, avant de traverser les régions françaises jusqu’à Paris. Avec ses 11 véhicules, la caravane E.Leclerc promet de nombreuses surprises et animations pour ravir les millions de spectateurs qui viendront profiter de cette grande fête populaire.

Un job à exercer sur le Tour de France 2024

Pour prétendre au job de pilote du melon, quelques pré-requis s’imposent : avoir le permis B depuis au moins trois ans, l’esprit d’équipe et être disponible sur la période du 26 juin au 22 juillet. Il ne faut pas non plus être réfractaire au réseaux sociaux car il y a de très fortes chances pour que l’image de la ou du candidat retenu au volant de son bolide, circule abondamment sur les plateformes.