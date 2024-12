Coupe du monde 2034. Tour d’horizon en images des stades futuristes de l’Arabie Saoudite

L’Arabie Saoudite voit très (très) grand pour sa Coupe du monde 2034. Mais tout ou presque reste à faire.

C’est désormais officiel ce mercredi, en 2034, l’Arabie Saoudite accueillera la Coupe du Monde de la FIFA, et le Royaume promet une expérience unique, portée par des infrastructures ultramodernes. Au cœur du projet, 15 stades répartis dans cinq villes hôtes : Riyad, Djeddah, Al Khobar, Abha, et la ville futuriste de Neom.

Neom, une ville à construire symbole de la démesure du projet

La capitale saoudienne, Riyad, jouera un rôle clé en concentrant huit des 15 enceintes prévues pour l’événement. Parmi elles, le nouveau stade international du Roi Salman sera la pièce maîtresse. Cet écrin de 92 000 places accueillera le match d’ouverture et la finale, devenant par la même occasion le stade national du pays.

Neom, la ville en construction sur les rives de la mer Rouge, est le projet le plus délirant au programme de la compétition. Son stade, d’une capacité de 46 100 est à la démesure des projections du pays pour cette cité faite de toutes pièces, où tout est encore à bâtir. Côté littoral, Djeddah mettra en valeur son front de mer avec des infrastructures conçues pour accueillir des milliers de visiteurs pour l’occasion. Les stades ici s’aligneront avec le style architectural de la ville.

Dans l’est, Al Khobar proposera des enceintes modernes, tandis qu’Abha, nichée dans les montagnes, annonce un cadre plus pittoresque, en contraste entre tradition et innovation. Sur l’ensemble des infrastructures onze stades sont encore à construire d’ici à l’horizon 2034. Les projets sont portés par plusieurs cabinets d’architectes internationaux, qui vont avoir du pain sur la planche dans les années à venir, pour tenir les délais et la folie des grandeurs.

