La phase de groupe touche bientôt à sa fin en Ligue des champions, voilà une prédiction du classement final.

La Ligue des champions touche progressivement à sa fin pour sa phase initiale, celle d’une poule désormais unique à 36 équipes, avec huit qualifiés directement pour les huitièmes de finale et les seize suivants qui disputent un barrage ; les douze derniers étant définitivement éliminés.

Quatre clubs français disputent cette nouvelle version de la C1 et ils jouent plutôt crânement leurs chances depuis le début. Mais les algorithmes sont parfois plus capricieux. Ainsi l’Euro Index Club, qui appuie sa méthodologie sur l’histoire récente ou plus ancienne des clubs et leurs performances sportives, tant à l’échelle nationale qu’internationale, est-il sévère dans son jugement, notamment avec la révélation brestoise.

Les quatre clubs français qualifiés pour les playoffs

A ce stade, la prédiction envisage une difficile continuité du club breton, mais seulement à l’une des dernières places qualificatives pour une manche de playoff. A l’inverse, le Paris SG, pourtant plus en difficulté, est ici class onzième et il lui est attribué 2,1% de chances de terminer première.

Une bonne nouvelle à retenir de ce classement finale projeté, s’il venait effectivement à se vérifier : les quatre clubs de la Ligue 1 valideraient leur billet pour la phase de playoff, mais aucun directement pour les huitièmes. C’est Liverpool, devant le tenant du titre Real Madrid, qui offre les meilleures garanties du moment.

Ce que sera le classement final de la Ligue des champions selon l’Euro club Index

1. Liverpool = 19,1% de terminer 1er

2. Real Madrid = 14,8%

3. Manchester City = 12,8%

4. Arsenal = 9,9%

5. Inter Milan = 8,5%

6. Bayern Munich = 7,9%

7. FC Barcelone = 6,5%

8. Bayer 04 Leverkusen = 6,0%

9. Atlético Madrid = 3,1%

10. Borussia Dortmund = 2,7%

11. Paris Saint-Germain = 2,1%

12. Atalanta = 1,6%

13. AC Milan = 1,1%

14. Aston Villa = 0,9%

15. Juventus = 0,9%

16. Sporting CP = 0,5%

17. Benfica = 0,5%

18. Lille OSC = 0,4%

19. PSV = 0,3%

20. AS Monaco = 0,2%

21. VfB Stuttgart = 0,1%

22. Feyenoord = 0,1%

23. Stade Brestois = 0%

24. Club Brugge = 0%

25. Celtic = 0%

26. BSC Young Boys = 0%

27. Sparta Prague = 0%

28. Gérone FC = 0%

29. Slovan Bratislava = 0%

30. Shakhtar Donetsk = 0%

31. Sturm Graz = 0%

32. Red Bull Salzburg = 0%

33. RB Leipzig = 0%

34. Etoile Rouge = 0%

35. Bologne = 0%

36. Dinamo Zagreb = 0%