Le choc Arsenal – Monaco en Ligue des champions 2024 est à voir sur Canal+.

La Ligue des champions entre dans une phase cruciale avec la 6e journée de la poule unique, et ce soir, l’Emirates Stadium de Londres sera le théâtre d’un affrontement attendu. L’affrontement des deux clubs, qui figurent parmi les huit meilleures équipes de la compétition et se disputeront une place directe en huitièmes de finale. Arsenal – Monaco 2024 en direct live streaming c’est sur Canal+ en prime time, comme tous les matchs de la Ligue des champions dont lee groupe audiovisuel est le propriétaire. C+, la chaîne du sport en France, est accessible via plusieurs offres à découvrir ci-dessous.

Suivez Arsenal – Monaco 2024 en direct live streaming

C’est la chaîne du sport en France qui diffuse Arsenal – Monaco 2024 en direct live streaming

Actuellement 7es au classement, les Gunners comptent 10 points après cinq journées. Sous la direction de Mikel Arteta, Arsenal a su briller malgré une campagne européenne marquée par quelques embûches. Après un nul inaugural à Bergame (0-0), les Londoniens ont enchaîné deux victoires convaincantes contre le PSG (2-0) et le Shakhtar Donetsk (1-0), avant de chuter face à l’Inter Milan (1-0). Leur éclatant succès à Lisbonne contre le Sporting (1-5) a permis de redresser la barre avant cette ultime journée décisive.

Deux équipes qui jouent leur qualification directe en Ligue des champions

Monaco, 8e et à égalité de points avec Arsenal, arrive à Londres avec un bilan similaire : trois victoires, un nul et une défaite. Les Monégasques, entraînés par Adi Hütter, ont entamé leur parcours en beauté avec un succès contre Barcelone (2-1) et un nul face au Dinamo Zagreb (2-2). Deux victoires consécutives contre l’Étoile Rouge (5-1) et Bologne (0-1) les avaient installés parmi les leaders avant une défaite frustrante contre Benfica (2-3) lors de la dernière journée. Ce revers, marqué par l’expulsion de Wilfried Singo, laisse le club princier sans son défenseur pour ce déplacement crucial.

Le nouveau format de la Ligue des champions, avec une poule unique de 36 clubs, rend chaque point précieux. Arsenal et Monaco sont bien placés, mais ils doivent assurer un résultat pour éviter les barrages. Avec des statistiques similaires et des dynamiques comparables, cette rencontre s’annonce ouverte et disputée.

Un coup d’envoi donné à 21h depuis l’Emirates Stadium de Londres

Le coup d’envoi de ce choc européen sera donné à 21h, heure française, ce mercredi 11 décembre. Les passionnés de football ne voudront pas manquer ce rendez-vous entre deux équipes en quête de gloire. Arsenal – Monaco : un choc à ne pas manquer pour conclure cette phase de groupes en apothéose.