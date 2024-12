OM, Stade Rennais. Steve Mandanda: L’évolution de sa valeur en carrière sur le mercato

Steve Mandanda connait une période de difficultés, comme rarement dans sa carrière professionnelle.

Au crépuscule de sa carrière sportive, à bientôt 40 ans au mois de mars à venir, Steve Mandanda vit une saison compliquée. Probablement sa dernière au Stade Rennais, où le gardien international français est lié par contrat jusqu’au 30 juin 2025.

Rien n’assure qu’il puisse aller jusqu’à ce terme, car moins fringant dans ses performances et alors que le nouveau coach, Jorge Sampaoli, a des exigences précises sur le poste, il pourrait être doublé cet hiver sur le marché des transferts.

Le Havre et plus encore l’OM ont surtout jalonné sa carrière

Cela ne doit aucunement remettre en cause l’exceptionnelle carrière du joueur et sa longévité. Il l’a doit à deux clubs en particulier : Le Havre AC qui l’a formé et propulsé chez les professionnels, mais surtout à l’Olympique de Marseille, par le prisme duquel il a atteint le stade ultime de gardien des Bleus de France, certes le plus souvent en doublure de Hugo Lloris, mais avec l’étoile d’un champion du monde à son palmarès.

Libéré par l’OM en 2022, le Stade Rennais n’a rien eu à débourser pour le recruter. Plus largement, Steve Mandanda n’a connu que deux transferts payants en une double décennie de carrière : depuis Le Havre vers Marseille, pour 2,5 millions d’euros en 2008, puis de Crystal Palace à l’Olympique de Marseille, en 2017, moyennant 3 millions d’indemnité.

Une valorisation jusqu’à près de 20 M€ sur le mercato

Il s’est pourtant valorisé à beaucoup plus, jusqu’à 17 millions d’euros sur la fin du printemps 2017 selon les données de la plateforme Transfermarkt. Avant que sa cote ne faiblisse progressivement jusqu’à 10 millions d’euros, le temps de ses années anglaises. A l’époque il en valait moitié moins (4,5 millions), pour l’Observatoire du football. Aujourd’hui, sa cote est marginale (700 000 euros), tant par la durée restante de son contrat, que ses performances et son âgé évoqués plus haut.

Steve Mandanda n’a plus qu’une vision court termiste de sa carrière de footballeur. L’objectif principal étant pour lui de réussir à boucler la saison sans plus de fausse note, pour convaincre Sampaoli de le maintenir à son poste et qui plus est avec le brassard du capitaine autour du bras.