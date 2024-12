Stade Rennais. Salaire, valorisation, les chiffres d’Illan Meslier sur le mercato

La position de Steve Mandanda est fragile. Outre des performances moins solides du gardien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur à la tête de l’équipe, cherche un profil alerte au jeu au pied, pour relancer et orchestrer le jeu depuis la dernière base arrière. Cela, pour dire que l’international français de 39 ans est menacé dans sa place et son brassard de capitaine.

Il se dit qu’il pourrait être remplacé dès cet hiver sur le marché des transferts. Et depuis l’Angleterre et le journaliste Ekrem Konur est avancé le nom du Français de Leeds United, Illan Meslier. Le natif de Lorient ne serait pas dépaysé à rentrer en France, dans la ville de Rennes, pour évoluer sur la pelouse de ce qui fut pendant longtemps le stade de la route de Lorient.

Mais Illan Meslier, s’il évolue en Championship soit la deuxième division anglaise, est un piste potentiellement chère pour l’hiver, dans le cadre d’un transfert sec. Sa cote marchande évolue en effet à plus ou moins la vingtaine de million d’euros, dans les estimations des spécialistes du genre ; c’est ce qu’il vaut pour le CIES, quand Transfermarkt le valorise à 18 millions d’euros et Football Benchmark à 21,4 millions.

Le portier de 24 ans a traversé la Manche en 2020, moyennant une indemnité de 6,5 millions d’euros payée au FC Lorient qui l’a formé. Prolongé en 2021, il est depuis sous contrat avec Leeds United jusqu’en 2026, où il perçoit un salaire estimé proche de 125 000 euros brut mensuels. Plusieurs fois le nom d’Illan Meslier a été le centre de rumeurs associées à des clubs français, l’Olympique de Marseille notamment, mais jusqu’ici il n’en a jamais rien été.

