Arsenal – Monaco. Quel résultat attendre selon les bookmakers ?

Arsenal et Monaco vont tenter d’assurer, ce soir, leur place au moins pour les playoff de la Ligue des champions.

Avec le nouveau format à poule unique, c’est un match décisif pour la suite de l’une, l’autre sinon les deux équipes en Ligue des champions. Arsenal et Monaco, respectivement 10e et 11e après cinq journées, s’affrontent ce mercredi soir. Selon les opérateurs du jeu en ligne, les Gunners partent largement favoris, mais l’ASM pourrait créer la surprise.

Arsenal part favori à domicile face à l’AS Monaco

Les bookmakers estiment qu’une victoire d’Arsenal est l’issue la plus probable, avec une cote de 1,25. Un match nul est coté à 5,30, tandis qu’un succès de Monaco atteint 8,90, reflétant l’écart entre les deux équipes. Arsenal, en quête d’une place dans le Top 8, comptera sur sa dynamique à domicile, mais Monaco, en quête de points, pourrait tenter de déjouer les pronostics.

Parmi les scores exacts, une victoire 2-0 d’Arsenal est considérée comme la plus probable, avec une cote de 5,00, suivie de près par un 2-1 à 6,70 ou un 3-0 à 6,00. Pour l’AS Monaco, un exploit 1-0 est coté à 15,00, tout comme un nul 0-0. Les scénarios les plus improbables ? Une victoire éclatante de l’un ou l’autre, comme un 4-5 ou un 5-4, sont cotés à 176,00, soulignant leur quasi-impossibilité.

Saka face à Embolo pour le duel des buteurs

Côté Gunners, Bukayo Saka (cote de 2,25) est vu comme le joueur le plus susceptible de trouver le chemin des filets, suivi de près par Kai Havertz et Gabriel Jesus (tous deux à 2,35). Leandro Trossard et Gabriel Martinelli complètent les favoris avec des cotes respectives de 2,65 et 2,75. Monaco, de son côté, mise sur des individualités comme Breel Embolo (5,00) ou Folarin Balogun (4,90) pour surprendre la défense londonienne. Le jeune Eliesse Seghir (6,90) et Aleksandr Golovin (7,30) pourraient également jouer les trouble-fêtes.

Cette rencontre, aux enjeux élevés pour la qualification, promet un affrontement tactique où chaque détail comptera. Arsenal cherchera à imposer son jeu dès le début, tandis que l’AS Monaco misera sur sa solidité défensive et sa capacité à exploiter les contres. Les Gunners partent avec les faveurs des pronostics, mais les surprises restent toujours possibles dans ce format inédit de Ligue des champions.