Un nouveau fournisseur officiel pour l’In Extenso Supersevens rugby

Daunat est le dernier sponsor à rejoindre l’l’In Extenso Supersevens.

La Ligue Nationale de Rugby (LNR) et Daunat ont conclu un accord de partenariat faisant du second un fournisseur officiel de l’In Extenso Supersevens, jusqu’en 2024. L’In Extenso Supersevens est le premier championnat professionnel de rugby à 7 de clubs et Daunat s’engage pour les deux prochaines éditions en tant que fournisseur officiel.

Daunat signe quatre ans avec l’In Extenso Supersevens

Daunat est une entreprise française spécialisée dans les repas de snacking frais, offrant des produits de qualité, accessibles et fabriqués avec des ingrédients rigoureusement sélectionnés pour leurs saveurs, dans la mesure du possible d’origine française. La marque est également engagée pour la RSE, dans des modes de production responsables.

Un quatrième fournisseur officiel pour le tournoi à 7 de la LNR

Le contrat de partenariat signé avec Daunat s’inscrit dans la stratégie marketing de la Ligue Nationale de Rugby, qui permet aux marques de s’associer aux valeurs du rugby professionnel et d’un sport olympique. La LNR limite le nombre de partenaires qui sont répartis en trois rangs : un partenaire-titre, quatre partenaires officiels et quatre fournisseurs officiels, auxquels Daunat appartient désormais.

La finale programmée le 22 octobre à Paris La Défense Arena

L’In Extenso Supersevens réunit les 14 équipes du TOP 14 et deux équipes invitées pour une véritable fête du rugby. Les étapes qualificatives auront lieu les vendredis 15, 22 et 29 septembre à Clermont, Lyon et Pau, et la grande finale se déroulera le dimanche 22 octobre à Paris La Défense Arena, où les huit meilleures équipes s’affronteront.