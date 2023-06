L’Australie dévoile son maillot pour le Mondial 2023 de rugby en France

Produit par Asics, le maillot que porteront les Wallabies, à l’occasion du Mondial 2023 de rugby.

Les Wallabies et leur équipementier Asics ont dévoilé le maillot de l’équipe nationale d’Australie, pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui se déroulera en France, du 8 septembre au 28 octobre prochain. Ce maillot marque le retour de la couleur dorée emblématique des Wallabies lors d’une Coupe du Monde de rugby, pour la première fois depuis 1995.

Un maillot doré pour l’Australie au Mondial 2023 de rugby en France

Le maillot arbore un nouveau motif imprimé appelé « Chojo Line » sur la poitrine, pour souligner la rivalité des équipes du plus haut niveau de la discipline. Les numéros de jeu et le col intérieur du maillot porteront le design de l’artiste Dennis Golding, originaire des tribus Kamilaroi et Gamilaraay. De plus, les armoiries des Wallabies ont été revisitées avec une finition métallique en relief.

La Coupe du monde 2023 débutera le 9 septembre pour les Wallabies

« Il s’agit du troisième maillot de la Coupe du Monde de rugby que nous avons fièrement conçu avec les Wallabies dans le cadre de notre partenariat de longue date avec Rugby Australia, et nous espérons qu’il leur apportera un grand succès lorsqu’ils fouleront le terrain en septembre », détaille le directeur général d’Asics Océanie, Mark Brunton. L’Australie débutera sa campagne à la Coupe du monde de rugby 2023 contre la Géorgie le 9 septembre.