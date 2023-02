PSG: Un « garde-temps officiel » signe pour trois ans

Purnell est un nouveau partenaire horloger du PSG.

Un nouveau partenaire pour le club de la capitale. Le PSG a annoncé, ce jeudi 16 février, à travers un communiqué, un partenariat avec la marque suisse d’haute horlogerie Purnell. À partir du mois de mars, et ce durant les trois prochaines années, l’horloger suisse devient le « garde-temps officiel » des Rouge et Bleu. Les deux entités mettront en vente des montres en éditions très limitées. Les fans du Paris Saint Germain pourront encore un peu plus s’identifier au Paris Saint Germain.

Le PSG s’associe à l’horloger Purnell

Après les chaussures Jordan, les livres avec Amphora, les fans des Rouge et Bleus pourront s’offrir des montres Purnell associées au PSG. L’horloger suisse est déjà présent dans le monde du sport roi, puisque depuis deux ans il est le partenaire du Ballon d’Or France Football. Ce nouveau partenariat réjouit les dirigeants parisiens. “Avec Purnell, le Paris Saint-Germain enrichit sa famille de partenaires d’un acteur innovant, premium et tout particulièrement attaché à l’excellence. Ce partenariat démontre à quel point le Paris Saint-Germain est devenu une marque attractive pour beaucoup des entreprises les plus expertes au monde. Nous nous réjouissons de travailler avec Purnell pour faire advenir cette collaboration pour les trois prochaines années”, confie Marc Armstrong, Chief Revenue Officer de Paris Saint-Germain, dans le communiqué.

Pas la première fois que le PSG est partenaire avec une marque d’horlogerie

En devenant un partenaire officiel du PSG, Purnell, qui est aussi sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en 2025, sera également présente au Parc des Princes. Ce n’est pas la première fois que le club de la capitale s’associe avec une marque d’horlogerie. En 2016, les Rouge et Bleu avaient signé un partenariat avec Richard Mille. Deux modèles de montres étaient disponibles dans les boutiques de l’horloger à Paris et à Doha. En 2022, ce produit estampillé Paris Saint Germain a d’ailleurs été revendu sur un site en ligne pour 1,8 millions de dollars.