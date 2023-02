Benzema a une montre que Cristiano Ronaldo n’aura jamais. Même pour tout l’or du monde

Cette montre n’est réservée qu’aux vainqueurs du Ballon d’or. Et celles et ceux qui l’ont gagné avant CR7.

Le 17 octobre dernier, Karim Benzema était au théâtre du Châtelet et réalisait l’un de ses rêves d’enfant : remporter le Ballon d’Or. L’attaquant du Real Madrid succédait ainsi à Zinedine Zidane, dernier vainqueur français, récompensé en 1998. En remportant le titre individuel le plus prestigieux du football, le numéro 9 des Merengue a également gagné une montre Purnell, partenaire depuis deux ans du Ballon d’Or. Par conséquent, seuls les lauréats des deux dernières éditions possèdent cette montre.

Benzema a remporté une montre estimée à plus d’un million d’euros

Depuis 2021, l’horloger suisse est partenaire de France Football et de son prestigieux trophée. Pour l’heure, Lionel Messi, Karim Benzema et Alexia Putellas (lauréate en 2021 et 2022) sont en possession de cette montre. Celle-ci, fabriquée sur mesure et estimée à plus d’un million d’euros, est spéciale car elle se compose d’un tourbillon classique, tout en étant original. Elle est sous forme d’un ballon tournant sur lui même et positionné au cœur d’un boîtier en or rose 18 carats de 48 millimètres de diamètre.

Cristiano Ronaldo ne possède pas la montre Purnell

Elle n’est donc réservées qu’aux seuls vainqueurs du trophée. France Football et Purnell n’y font pas exception, y compris pour le quintuple vainqueur du mythique trophée, Cristiano Ronaldo. Toutefois, la star portugaise, qui évolue à Al Nassr en Arabie Saoudite, ne devrait pas ressentir un quelconque manque à ce niveau là. En effet, la légende du Real possède plusieurs montres, notamment une qui est exclusive, et dont il est l’ambassadeur. Il n’aurait donc pas pu s’afficher avec le modèle de l’horloger suisse.