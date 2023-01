Cristiano Ronaldo, les secrets de sa montre exclusive à 700 000€

Pièce unique au monde et d’une valeur quasi inestimable que cette montre au poignet de Cristiano Ronaldo.

Nous l’avions évoqué sur Sportune, à l’officialisation de son transfert au club de Al-Nassr. C’est au jour de l’annonce, que Cristiano Ronaldo s’est présenté devant le board de son nouveau club et les médias l’attendant impatiemment, avec à son poignet une montre exclusive, imaginée par la marque new yorkaise, Jacob & Co, dont l’attaquant portugais est un ambassadeur, depuis la fin de l’année dernière.

En tsavorites la dernière montre portée par Cristiano Ronaldo

Exclusive, car il n’existe que cette seule version sur la planète, portée par la personnalité la plus suivie sur les réseaux sociaux, dans le monde. Cela fait donc sens. Son vert est le fait des pierres précieuses qui la composent. Ce sont des tsavorites, découvertes à l’origine dans les années 60, au Kenya et en Tanzanie. Ils s’en comptent 388 taillés en baguettes sur cette montre, à la taille et de la couleur adéquate ; ce qui peut supposer des années de recherche, avant d’être sélectionnées, dans les ateliers du prestigieux bijoutiers américain. De l’or blanc 18 carats, sur la boucle et le fermoir, plus un bracelet en peau d’alligator complète l’ensemble.

A 700 000€, elle n’est pas la plus chère à la propriété de CR7

Le clinquant des matériaux choisis ne justifie pas à lui seul le prix de ce bijoux unique en son genre : il vaut 700 000 euros. La technologie l’explique également, le clip à découvrir ci-dessus révèle toute la haute technologie employée, au niveau du tourbillon notamment, placé à six heures. Il n’est soutenu que d’un seul côté. Cristiano Ronaldo a d’autres montres signées Jacob & Co en sa possession, dont certaines dépassent le million d’euros en valeur. Il en a même une assortie à sa Bugatti! Celle-ci est la dernière puisqu’elle a été présentée par la marque, dans le courant de l’année 2022 passée.