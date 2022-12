Cristiano Ronaldo dévoile une montre unique à 700 000€ en signant avec Al-Nassr

Cristiano Ronaldo portait avec lui le seul modèle existant de cette montre à 700 000€.

Ce n’est peut-être qu’un détail pour vous, mais pour son sponsor cela veut dire beaucoup : la montre qu’a choisi de porter Cristiano Ronaldo, au moment d’officialiser son transfert au club Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Une opération record, qui fait de CR7 le sportif le mieux payé sur toute la planète. A événement exceptionnel, apparats de circonstances. En l’espace, l’attaquant portugais avait à son poignet l’une des dernières créations de la maison Jacob & Co.

Une montre en tsavorites au poignet de Cristiano Ronaldo

La marque spécialiste des bijoux et montres de luxe est depuis le mois dernier, un sponsor officiel de Cristiano Ronaldo. Ensemble, ils viennent de dévoiler une première collection commune. Qui n’a toutefois rien à voir avec la montre portée sur les images de lui, avec le maillot de son nouveau club. Car elle est unique au monde. Le vert qui la caractérise est celui des tsavorites, une pierre rare au nombre de 388 sur cette pièce, pour un total de 38,57 carats. Il y a aussi une émeraude sur la couronne.

Un gros coup de projecteur pour son nouveau sponsor

Son bracelet est en peau d’alligator et son fermoir est en or blanc 18 carats sertis de 18 tsavorites. Cette montre est étanche jusqu’à 30 mètres, mais on doute que cela soit une bonne idée de piquer une tête avec, car elle vaut, tenez-vous bien, la rondelette somme de 700 000 euros. L’histoire ne nous dit pas, si Cristiano Ronaldo en est le propriétaire, ou s’il a été invité par son partenaire commercial, à la montrer à ses hôtes et sur les images de lui qui circulent, ce samedi.