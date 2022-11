Cristiano Ronaldo, les secrets de sa montre signature à 141 317€

Cristiano Ronaldo a une collection de montres de luxe à son image.

Un contrat de sponsoring majeur, qu’il a officialisé au moment même, où Manchester United confirmait sa séparation « commune », avec le joueur. C’est ce qu’a signé Cristiano Ronaldo, avec la marque Jacob&Co, qui créée des montres et des bijoux de luxe, uniques en leur genre. De ce rapprochement est née une collection de quatre montres, déclinées en deux version distinctes.

Cristiano Ronaldo est l’ambassadeur de Jacob&Co

C’est du modèle le plus cher que nous nous intéressons ici, la « Flight Of CR7 Baguette », ainsi qu’il est dénommé. Il existe en 100 exemplaires, pas plus, que Jacob&Co propose à la vente, au prix exact de 141 317,95 euros. Cette version n’est pas encore sortie pour le grand public, elle est attendue pour le printemps 2023. Son boîtier est en or rose, 18 carats, comme la lunette qui incorpore 26 diamants blancs taillés en baguettes.

Une collection de 4 montres dont la plus chère à plus de 141 000 €

Les références à Cristiano Ronaldo sont partout. Au dos, il y a sa célébration iconique, torse bombé et bras tendus le long du corps. A l’avant, sa signature, sous ses initiales, CR7, et sur le pilier gauche opposé, le joueur en action, qui évolue selon le temps qui passe. Tel que le rappelle Jacob&Co par communiqué, Cristiano Ronaldo est un ambassadeur particulier, puisqu’il est lié d’une amitié de vingt ans, avec le PDG et fondateur du groupe. Ce n’est donc pas la première fois qu’ils s’associent, mais jamais aussi largement.