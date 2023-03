Comparatif du coût des abonnements des clubs de la Ligue 1

Du simple au septuple le différentiel du prix des abonnements entre les clubs de la Ligue 1.

Se rendre au stade pour supporter son équipe de cœur est une activité de moins en moins accessible en raison des prix des abonnements, puisque les clubs souhaitent générer davantage de revenus. Il suffit de jeter un œil sur les tarifs proposés par Arsenal, où le moins cher est à 1091 euros, pour s’en convaincre. En France, les abonnements les moins coûteux restent abordables, comme le rapporte 90min, tels que ceux du RC Lens ou de l’OM. C’est en revanche un peu plus coûteux s’agissant du PSG et de l’OL.

Le PSG domine le classement du coût des abonnements en Ligue 1

Depuis l’arrivée de QSI à la tête du club en 2011, le PSG a changé de dimension, rare sont les rencontres où le Parc des Princes n’est pas à guichets fermés. Les spectateurs sont prêts à mettre la main au porte monnaie, pour voir les stars sur la pelouse. Forcément, cela à un coût et le PSG est le club français où l’abonnement le moins cher est le plus coûteux. Celui-ci est fixé à 490 euros. C’est 40 euros de plus que lors de la saison 2020-2021, où “l’offre virage” était alors à 450 euros.

Le prix de l’abonnement du PSG vaut plus que celui de cinq clubs de Ligue 1

Le prix de l’abonnement le plus bas du PSG est moins abordable que l’équivalent de cinq clubs – l’AJ Auxerre, Clermont, le Stade de Reims, Montpellier et le FC Lorient (ou le Toulouse FC) réunis. Cumulés, les premiers tarifs d’abonnements aux vingt club de la Ligue 1 valent 3 495 euros, pour une moyenne de 174,75 €. C’est précisément le coût réclamé aux supporters troyens.

Comparatif du coût des abonnements des clubs de la Ligue 1

20. AJ Auxerre = 70€

19. Clermont = 72€

18. Stade de Reims = 99€

17. Montpellier HSC = 100€

16. FC Lorient = 119€

15. Toulouse FC = 119€

14. Angers SCO = 123€

13. AS Monaco = 145€

12. AC Ajaccio = 149€

11. LOSC = 162€

10. FC Nantes = 171€

9. Troyes = 174€

8. OM = 180€

7. OGC Nice = 184€

6. Stade Rennais = 189€

5. RC Lens = 190€

4. Stade Brestois = 200€

3. RC Strasbourg = 229€

2. OL = 330€

1. PSG = 490€