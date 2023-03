Comparatif du coût des abonnements du foot européen

Moins que les voisins anglais mais plus que ceux du Bayern en Allemagne, du Barça ou du Real en Espagne, ou de la Juve en Italie, le coût de l’abonnement le moins cher.

La relation entre les supporteurs et leur club de football n’est jamais simple. Les prix des places pour assister à un match est l’un des sujets qui cristallisent le plus de tensions entre dirigeants et fans. En ce début de mois de mars, Football Benchmark, la section foot de KPMG, s’est penchée sur les tarifs des abonnements les moins coûteux de 10 grands clubs européens. Dans ce classement, figurent, entre autres, le Bayern, le PSG et Arsenal.

Le Bayern est le grand club européen où l’abonnement est le moins cher

Le Bayern, comme souvent, fait office de bon élève. Le prix de l’abonnement le moins cher s’élève à 160 euros, soit le tarif le plus modeste parmi les 10 grands clubs européens du panel de KPMG. Celui-ci peut varier en fonction des saisons. Si l’écurie connaît des difficultés financières importantes, alors, la direction pensera forcément à augmenter le tarif des abonnements. De ce côté-là, le club bavarois est plutôt tranquille, puisqu’il fait partie de ceux qui génèrent des bénéfices.

Le PSG, seul représentant français

Autre raison pour laquelle un abonnement au stade peut coûter cher, outre la difficulté économique, il y a la capacité du stade. C’est d’ailleurs le sujet qui agite le PSG, seul représentant français dans le classement. La direction parisienne est depuis plusieurs années en discussion avec la mairie de Paris, afin de racheter et d’agrandir le Parc des Princes, qui peut, pour l’heure, accueillir 48 583 spectateurs. C’est insuffisant aux yeux des dirigeants parisiens, malgré leur statut de leader européen des revenus liés à la billetterie.

Arsenal, premier du classement au niveau du prix des abonnements

En matière de revenus, les clubs anglais sont souvent en avance sur leurs concurrents européens. Outre leurs droits télés faramineux, qui leur permettent de dépenser sans compter et de recruter plus aisément sur le marché, le prix des abonnements s’inscrit dans cette logique de flambée. La palme revient à Arsenal, puisque le tarif de l’abonnement le moins cher pour regarder les matchs des Gunners cette saison 2022-23 est de 1 091 euros. Nul doute que les supporters qui peuvent se payer cet abonnement sont ravis de voir les hommes de Mikel Arteta, premiers du classement de Premier League. La performance sportive étant aussi une composante logique du tarif des places.

Cinq clubs anglais dans le top 10

Les clubs anglais sont surreprésentés ce n’est pas un hasard. Tout d’abord, leur championnat est très attractif, il attire des millions de personnes devant leur écran, et des milliers dans les stades, y compris régulièrement, des touristes venus de l’étranger. Ensuite, les écuries anglaises ont volontairement augmenté le prix de leurs abonnements afin de lutter contre le hooliganisme, qui a ravagé les tribunes des clubs anglais, et ce durant plusieurs années. Le Barça et le Real de leur côté, offrent des tarifs plutôt attractifs, du fait notamment de la capacité de leurs stades (99 354 le Camp Nou et 81 0244 Santiago-Bernabeu) et du système des socios appliqués de part et d’autres.

Le prix des abonnements les moins chers en 2022-2023 de 10 grands clubs européens choisi par KPMG

10. Bayern Munich = 160€

9. Real Madrid = 266€

8. FC Barcelone = 270€

7. Manchester City = 412€

6. PSG = 490€

5. Manchester United = 626€

4. Juventus = 650€

3. Chelsea = 700€

2. Liverpool = 806€

1. Arsenal = 1091€