PSG n°1 européen des revenus tirés de la billetterie

Alors que le PSG se sent à l’étroit au Parc, il est le club d’Europe qui tire le plus de revenus de la billetterie.

Alors que le club mène campagne pour soutenir sa volonté d’acquérir son propre stade, dans l’idéal acheter le Parc à la mairie de Paris, le classement de Deloitte, des formations qui tirent le plus de revenus hors mercato, sur la saison 2021-2022 achevée, révèle entre autres choses, la réussite du PSG sur le secteur spécifique de la billetterie.

Le PSG domine l’Europe du football sur les recettes tirées du Parc

Il est classé premier, devant des clubs à plus gros potentiels commerciaux, comme Manchester United et sa capacité d’accueil à plus de 70 000 spectateurs à Old Trafford, ou les Spurs de Tottenham qui tirent les premiers gros bénéfices de leur nouvel écrin londonien ; théâtre autrement que le football, de nombreuses manifestations sportives, dont des matchs de NFL ou de la boxe, avec Tyson Fury. Diversifier les activités, quand l’équipe résidente ne joue pas, ou en période de trêve estivale, c’est aussi ce que fait le PSG, notamment par le retour programmé depuis l’été dernier, de concerts au Parc des Princes, douze ans après le dernier. DJ Snake, supporter revendiqué du champion de France, fut le premier, peu avant l’été.

Retour des concerts, affluences au max et pack VIP

Ça n’est toutefois pas la seule explication, aux 132 millions d’euros de recettes tirés par Paris, avec la billetterie. Il y a évidemment les affluences porches toute la saisons des 100%, la politique tarifaire des places et des abonnements choisies par la direction et tous les packages d’hospitalités vendus aux entreprises, collectivités, ou particuliers en fonction des offres proposées. Le Parc des Princes, niché au coeur de la capitale de la France, avec les stars qui se produisent un week-end sur deux sur le terrain, est un lieu de prestige et propice aux échanges commerciaux.

Le Parc des Princes a une capacité de 47 000 spectateurs

Faut-il alors comprendre du classement ci-dessous, que le club exploite au mieux tout le potentiel de ses recettes « match day », à ce point qu’il n’a pas à souffrir de la concurrence, en dépit d’une capacité de son stade à près de 47 000, pourtant la plus basse des neuf équipes qui l’accompagnent dans ce top.

Les 10 clubs qui ont gagné le plus grâce aux sponsors lors de la saison 2021-2022

1. PSG = 132 M€

2. Manchester United = 126 M€

3. Tottenham = 125 M€

4. Liverpool = 112 M€

5. FC Barcelone = 103 M€

6. Arsenal = 94 M€

7. Real Madrid = 88 M€

8. Chelsea = 82 M€

9. Bayern Munich = 68 M€

10. Manchester City = 64 M€